'İmparatorluk Vatandaşları' yargı karşısında: 'Darbe' planlamakla suçlanmışlardı

Almanya'da darbe planı yaptıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda yakalanan "İmparatorluk Vatandaşları" örgütü üyesi 26 sanıktan 9'unun yargılamasına Stuttgart'ta başlandı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 15:06
'İmparatorluk Vatandaşları' yargı karşısında: 'Darbe' planlamakla suçlanmışlardı
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Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger)" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart'ın yanı sıra Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamaktan" yargılanıyorlar.

Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin elebaşı olduğu belirtilen örgütün üyesi bazı sanıklara "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak", bir sanığa ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçlaması yöneltiliyor.

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesinde yapılan ilk duruşmayla çoğunluğu örgütün askeri kanadına mensup olmakla suçlanan 9 sanık hakkındaki davanın görülmesine başlandı.

Adliye önündeki yoğun kalabalık nedeniyle duruşmalar, planlanandan en az bir saat geç başladı.

9 sanık, "terör örgütüne üye olmak" ve "vatana ihanet girişimine hazırlanmak" suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklardan biri de cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.

Aralarında Prens Reuss'un da bulunduğu ve örgüt elebaşılığıyla suçlanan sanıkların yargılanmasına ise 21 Mayıs'ta Frankfurt'ta başlanacak.

Duruşmalardan önce hayatını kaybeden Norbert G'nin ölümünden sonra elebaşı oldukları öne sürülen 9 sanık hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki bu duruşmaların, 2025'in ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

Diğer 8 sanığın yargılanmasına da 18 Haziran'da Münih'te başlanacak. Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşmanın görülmesi planlanıyor.

REİCHSBÜRGER

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.


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