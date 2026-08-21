İmran Han hastaneden yeniden cezaevine gönderildi

Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han, İslamabad’daki hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından cuma sabahı erken saatlerde yeniden cezaevine götürüldü.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, 73 yaşındaki Han’ın aralarında göz hastalıkları uzmanı, kardiyolog ve dahiliye uzmanının da bulunduğu bir doktor heyeti tarafından muayene edildiğini açıkladı. Tarar, doktorların Han’ı “tıbbi açıdan uygun” bulduğunu belirtti.

YÜKSEK MAHKEME HASTANEYE SEVK KARARI VERMİŞTİ

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Han’ın sağlık durumuna ilişkin şikayetlerin ardından salı günü, eski başbakanın 48 saat içinde hastaneye götürülerek uzman hekimler tarafından muayene edilmesine karar vermişti.

Karar, 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han’ın mahkemelerden aldığı en önemli kararlardan biri olarak değerlendirildi.

Mahkeme ayrıca Han’ın ailesiyle görüşmesine izin verilmesini de istedi. Uzun süredir ailesiyle yüz yüze görüşemeyen Han’ı salı gecesi kız kardeşi Azma Han cezaevinde ziyaret etti. Tarar, Azma Han’ın perşembe gecesi yapılan sağlık kontrollerinin tüm aşamalarında da hazır bulunduğunu söyledi.

İmran Han’ın götürüldüğü Shifa International Hospital çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, hastane çevresindeki yolları bariyerlerle kapatırken bölgeye polis araçları ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Yüksek Mahkeme ayrıca Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi’ne (PTI), hastane önünde basın toplantısı düzenlememe ve destekçilerin bölgede toplanmaması yönünde uyarıda bulundu.

AVUKATLARI SAĞLIK SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Han’ın avukatları, eski başbakanın çeşitli sağlık sorunları yaşadığını ve özellikle görme problemleri nedeniyle uzman tedavisine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Şubat ayında Han’ın avukatı, cezaevi yönetiminin gerekli müdahaleleri zamanında yapmadığını ve Han’ın sağ gözündeki görme oranının yüzde 15’e kadar düştüğünü ileri sürmüştü. Pakistan hükümeti ise bu iddiayı reddetmişti.

Yüksek Mahkeme kararında, mahkumların yaşamının, sağlığının, güvenliğinin ve onurunun korunmasının anayasal ve hukuki bir yükümlülük olduğu vurgulandı. Mahkeme, Han’ın muayenesinde bir göz hastalıkları uzmanının da yer almasını istemişti.

2023’TEN BU YANA CEZAEVİNDE

Pakistan Milli Kriket Takımı’nın eski kaptanı olan İmran Han, 2018-2022 yılları arasında ülkenin başbakanlığını yaptı.

Ağustos 2023’te cezaevine giren Han hakkında devlet sırlarının sızdırılmasından devlet hediyelerinin satılmasına kadar 100’den fazla dava açıldı. Han, hakkındaki suçlamaların siyasi amaçlarla yöneltildiğini savunuyor.

Han ve eşi Bushra Bibi, geçen yılın sonlarında 17’şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Han’ın tutuklanması ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken güvenlik güçleri gösterilere sert müdahalelerde bulundu. Cezaevinde bulunmasına rağmen İmran Han, geniş destekçi kitlesiyle Pakistan siyasetindeki etkisini koruyor.