İngiliz cerrah, 62 hastasının ölümüyle ilgili olarak mahkemede ifade verecek

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:42

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:43

2017 yılında birden fazla yaralama suçundan hüküm giydikten sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 66 yaşındaki göğüs cerrahı Ian Paterson'ın, 10 Ekim'de başlaması gereken ilk soruşturmadan bir gün önce tanık celbinin iptal edilmesi için başvuruda bulunmasının ardından duruşmaları geciktirmeye çalışmakla suçlandı.

Paterson'ın avukatı, sağlık sorunları, yasal temsilci eksikliği ve “hazırlanmak için yetersiz imkanlar” nedeniyle hakim tarafından yönetilen soruşturmalar için tanık celbinin geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Pazartesi günü yayınlanan bir kararda, Adli Tabip Richard Foster, Paterson'ın ilki Salı günü başlayacak olan soruşturmalarda uzaktan ifade verememesi için “hiçbir neden bulamadığını” söyledi.

Foster, “Kamu yararı ve soruşturmalarıma ve bu soruşturmalara katılımının önemi göz önüne alındığında, kendisinden bunu yapmasını istemek her koşulda tamamen makuldür. Paterson'dan en iyi kanıtı elde etmek için mahkeme sürecinde gerekli tüm uyarlamaları yapabilirim ve yapacağım” dedi.

Paterson'ın avukatının her bir soruşturma sırasında ifade vermek zorunda olmaması, bunun yerine sürecin sonunda ifade vermesi yönündeki önerisinin “kabul edilemez” olduğunu ve “soruşturmalara zarar vereceğini” söyleyen Foster, “Paterson'ın, meslektaşları ve tıbbi uzmanlar da dahil olmak üzere diğer tanıkların ifadelerinin yanı sıra onun ifadesini de vaka bazında dinlemem gerekiyor” diye konuştu.

Birmingham ve Solihull Adli Tıp Mahkemesi'nde en az sekiz ay boyunca dinlenmesi beklenen 62 soruşturmanın ilki, 13 Nisan 2008 tarihinde Birmingham'daki Priory Hastanesinde hayatını kaybeden Tamworth 'lu çevre danışmanı 43 yaşındaki Chloe Nikitas'ın ölümünü ele alacak.

Mahkeme, geçen hafta Paterson'ın hukuk ekibinin, Paterson'ın sağlık sorunları nedeniyle soruşturma sırasında dikkatini toplamakta ve çok sayıda evrakı işlemekte zorlanacağı yönündeki iddialarını dinledi.

Foster, Paterson'ın duruşmalara katılabilmesi için düzenli dinlenme araları da dahil olmak üzere “uygun önlemler ve ayarlamalar” yapacağını belirterek, “Kanıtları son derece yardımcı olacaktır ve herhangi bir kanıt hiç olmamasından daha iyidir. Görevdeki bir mahkum olarak hazırlık yapma ve avukatlarına talimat verme becerisinin engellendiği açıktır. Bunun için her türlü kolaylığı sağlayabilirim ve sağlayacağım da. Uzaktan görünmesini bekliyorum. Hiç şüphesiz avukatları, bu talimata uymamasının sonuçları konusunda kendisine tavsiyelerde bulunacaktır” dedi.

BİNDEN FAZLA MEME KANSERİ HASTASINI HEDEF ALDI

Yargılanıp hüküm giydiğinde yaşayan Paterson'ın, 14 yıl boyunca binden fazla meme kanseri hastasına gereksiz ve onaylanmamış tedaviler uyguladığı tespit edildi.

Paterson'ın, hastalara, meme dokusunu geride bırakan ve kanserin geri dönme riskini taşıyan “yarık koruyucu” mastektomiler uyguladığı belirtildi.

Bağımsız bir soruşturma, Paterson'ın, kanser risklerini abartarak ya da uydurarak yüzlerce hastada yüzlerce gereksiz ameliyat gerçekleştirdiğine karar verdi.

Bugüne kadar 560'tan fazla hasta ölümü, tıp uzmanlarından oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından değerlendirildi ve ölümlerinin “doğal olmayan” olabileceği 62 soruşturmanın açılmasına yol açtı.