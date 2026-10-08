İngiliz donanmasında casusluk skandalı: Asker hakkında dava açıldı

İngiltere'de Kraliyet Donanmasında görevli bir asker hakkında, yabancı bir ülke adına casusluk yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Londra Terörle Mücadele Polisi, Bedfordshire bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Teddy Young'ın, İngiltere'nin ulusal güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle suçlandığını açıkladı.

Young'ın, yabancı bir devletin çıkarlarına hizmet edebilecek koruma altındaki bilgileri elde etmek, kopyalamak, kaydetmek veya saklamakla suçlandığı belirtildi.

Salı günü evinde gözaltına alınan Young'ın tutuklu olarak 8 Ekim Perşembe günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

GİZLİ BİLGİLER HANGİ ÜLKE İÇİN TOPLANDI?

Polis açıklamasına göre, suçlamalar 26 Kasım 2024 ile 21 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsıyor.

Young'ın, koruma altındaki bilgileri yabancı bir devletin yararına olacak şekilde elde ettiği ve bu bilgileri açıklamaya yönelik hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

Söz konusu faaliyetlerin İngiltere'nin güvenliğine veya ulusal çıkarlarına zarar verebileceği, şüphelinin de bu durumun farkında olduğu ya da olması gerektiği iddia ediliyor.

Ancak bilgilerin hangi yabancı ülke için toplandığı açıklanmadı. Söz konusu bilgilerin niteliğine ve başka bir ülkeye fiilen aktarılıp aktarılmadığına ilişkin de ayrıntı paylaşılmadı.

POLİSTEN AÇIKLAMA: SON DERECE CİDDİ SUÇLAMALAR

Londra Terörle Mücadele Polisi Başkanı Helen Flanagan, soruşturmanın önemine dikkat çekerek silahlı kuvvetlerde aktif görev yapan bir personele yöneltilen suçlamaların son derece ciddi olduğunu vurguladı.

Flanagan, soruşturma boyunca İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki ilgili birimlerle yakın işbirliği yürütüldüğünü belirtti.

Olası güvenlik risklerinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kraliyet Donanması Sözcülüğü de bir personel hakkında suçlama yöneltildiğini doğruladı.

Sözcülük, hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle bu aşamada daha fazla açıklama yapmanın uygun olmayacağını bildirdi.

ASKERİ ÜS SORUŞTURMASIYLA BAĞLANTISI VAR MI?

İngiliz polisi, Young hakkındaki casusluk soruşturmasının RAF Fairford Hava Üssü çevresinde yaşanan şüpheli faaliyetlerle bağlantılı olmadığını açıkladı.

RAF Fairford çevresindeki olaylara ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Terörle mücadele ekiplerinin incelediği olay kapsamında salı günü yedinci kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, iki soruşturmanın birbirinden bağımsız yürütüldüğünü vurgularken RAF Fairford'daki olaylara ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.