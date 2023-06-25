İngiliz gazeteden Şoygu iddiası: 'Kovuldu'

Yayınlanma: 25.06.2023 - 13:23

Güncelleme: 25.06.2023 - 13:23

Rusya'da, paralı asker grubu Wagner'in darbe girişimi sonrası Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görevden alınıp alınmadığı tartışma konusu oldu.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Belarus'un arabuluculuğuyla paralı asker grubunu geri çekerken, Prigojin'in hedef aldığı Şoygu'nun sessizliğini bozmaması dikkat çekti.

Kremlin sözcüsü Peskov, konuya ilişkin bir açıklama yapmayarak Rusya Savunma Bakanı'nın görevden alınıp alınmadığına dair soruları “Bu konular Putin’in imtiyazı altındadır” yorumu ile yanıtsız bıraktı.

İngiliz gazetesi Mail on Sunday, henüz bir açıklama yapmayan Şoygu'nun sessiz kalmasının sebebinin kovulması olduğunu öne sürdü.

Putin'in, savunma bakanını kovduğu iddia edilen haberde "Eğer kovulma iddiaları doğruysa bu Wagner lideri Prigojin'i memnun eder. Son haftalarda Şoygu'yu çok ağır şekilde eleştirdi ve Prigojin'in görevden alınması esas amaçlarından biriydi" yorumu yapıldı.

Uluslarası kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmede, Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin, Rusya ordusunu kendilerine saldırmakla suçlamıştı. Ancak daha sonrasında Prigojin, başlattığı darbe girişimini "Güçlerimizi geri çekiyoruz ve üslere dönüyoruz" ifadeleriyle sona erdirdiğini duyurmuştu.