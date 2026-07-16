İngiliz hükümeti, Arjantin Milli Takımı hakkında soruşturma talep etti

Arjantin'in İngiltere'yi mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükseldiği maçın ardından yaşanan kutlamalar, iki ülke arasındaki Falkland Adaları anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. Arjantinli futbolcuların sahada siyasi mesaj içeren pankart açması üzerine İngiltere hükümeti FIFA'ya soruşturma çağrısı yaparken, Arjantin Milli Takımı disiplin cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.

Arjantin, çarşamba akşamı Atlanta'da oynanan Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kutlamalarda Arjantinli futbolcular, tribündeki taraftarların kendilerine verdiği ve üzerinde 'Las Malvinas son Argentinas' (Malvinas Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı kaldırdı. Arjantin, İngilizlerin Falkland Adaları olarak adlandırdığı takımadaları Malvinas Adaları olarak adlandırıyor.

Bu hareket nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın, saha içinde siyasi mesaj verilmesini yasaklayan FIFA kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

İNGİLİZLER TEPKİLİ

İngiltere Ticaret Bakanı Peter Kyle, futbolcuların davranışını 'kesinlikle uygunsuz' olarak nitelendirdi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Kyle, "Siyaset futboldan ayrı tutulmalı. Dünya Kupası'nın temel ilkelerinden biri de siyasetin futbolun dışında kalmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kyle ayrıca, "Bu konu artık FIFA'nın yetki alanında. Uluslararası federasyonun kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini umuyorum," dedi.

2014 YILINDA CEZA ALMIŞLARDI

Atlanta Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arjantinli futbolculardan Giovani Lo Celso ve Nicolás Otamendi, tribünde açılan 'Falkland Adaları Arjantin'indir' yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi.

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunun kabul edilmesi halinde Arjantin'e ceza verebilir.

2014 yılında FIFA, Slovenya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde oyuncularının aynı mesajı içeren bir pankart açması üzerine Arjantin Futbol Federasyonu'na 20 bin sterlin para cezası vermişti.

Arjantin, turnuvanın finalinde 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

İNGİLTERE-ARJANTİN ANLAŞMAZLIĞI

İki ülke arasındaki sportif rekabet, Güney Atlantik'te bulunan ve egemenliği uzun yıllardır tartışma konusu olan takımadalar nedeniyle siyasi gerilimle de besleniyor.

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin yaşadığı Falkland Adaları, Birleşik Krallık'ın denizaşırı toprağı olarak yönetiliyor. Takımadalar, İngiltere'ye yaklaşık 13 bin kilometre, Arjantin kıyılarına ise sadece 480 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Arjantin, adaların 1833 yılında hukuka aykırı şekilde elinden alındığını savunurken; İngiltere ise egemenlik iddiasının 1765 yılına dayandığını belirtiyor. Londra yönetimi, 1833 yılında bölgeye bir savaş gemisi göndererek Arjantin güçlerini adalardan çıkardığını belirtiyor.

SAVAŞ, DÖNÜM NOKTASI OLDU

Arjantin'in 1982 yılında adaları işgal etmesi üzerine iki ülke arasında 10 hafta süren Falkland Savaşı yaşandı. Savaş, İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanırken, çatışmalarda 649 Arjantin askeri, 255 İngiliz askeri ve adalarda yaşayan üç sivil hayatını kaybetti.

Falkland sorunu, aradan geçen onlarca yıla rağmen Arjantin ile Birleşik Krallık arasındaki en hassas diplomatik anlaşmazlıklardan biri olmayı sürdürüyor.