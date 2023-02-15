İngiliz itfaiyeci, enkaz altındaki kişilere ulaşmak için zamana karşı çalıştıklarını söyledi

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 02:30

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 02:36

İngiltere'nin, Türkiye'ye gönderdiği arama ve kurtarma ekibinden Emma Atcherley, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından görev yaptığı deprem bölgelerinde yaşadıklarını anlattı.

Emma Atcherley, ekibinin güvenli olmayan binalara girdiğini, tüneller kazdığını, bir yandan da bir sonraki artçı sarsıntının ne zaman vuracağını merak ettiğini ve hayatta kalanlara ulaşmak için "zamana karşı" çalıştığını aktardı.

Atcherley, "Bu düzeyde bir kaygıya hazırlıklı olamazsınız. Hiçbir eğitim sizi sahada hayatın ne kadar zor olduğuna hazırlayamaz" ifadelerini kullandı.

Atcherley, Cumartesi günü çöken bir binanın enkazında 120 saat boyunca mahsur kalan iki depremzedeyi çıkaran ekibin bir parçasıydı.

İngiliz arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'deki ilk gününde 90 yaşındaki bir kadının ve ertesi gün de bir başka adamın çıkarılmasında görev alan Atcherley, "Hayat kurtardığımızda ailelerin tepkisi gerçekten yürek ısıtıcıydı, onların rahatladığını görmek ve birinin hayatını değiştirdiğimizi bilmek" dedi.

Atcherley, "En kötü anlar ise ölenlerin enkazdan çıkarılışını görmek oldu. Onları, yolun kenarında yığılmış halde görmek ve kederli aileler... Bu çok zor, çok üzücü" diye konuştu.