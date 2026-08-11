İngiliz radyosundan akılalmaz hata: Kral Charles’ın öldüğünü duyurdular

Radio Caroline’da yaşanan olayın perde arkası, İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom tarafından yürütülen incelemeyle ortaya çıktı. Buna göre bir çalışan, Kral Charles’ın ölümü halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış kaydı bilgisayarda buldu ve 'merak ettiği için' açtı. Ancak çalışan, kaydın doğrudan canlı yayın sistemine bağlı olduğunu bilmiyordu.

ANONS NASIL BAŞLADI?

19 Mayıs'ta yaşanan olay sırasında radyoda 4 Non Blondes grubunun 'What's Up?' şarkısı çalıyordu. Çalışanın dosyayı açmasıyla şarkı aniden kesildi ve dinleyicilere haber kuruluşlarının 'Kral Charles'ın ölümünü doğruladığı' yönünde yanlış bilgi verildi.

Anonsta, Kral'ın ölümüne saygı amacıyla normal yayın akışının durdurulacağı bildirildi. Ardından 'God Save the King' çalındı ve radyo sessizliğe gömüldü.

Yanlışlıkla ölüm anonsunu canlı yayına verdiğini fark eden çalışanın ise 'paniğe kapılarak radyo binasını terk ettiği' bildirildi.

16 DAKİKALIK SESSİZLİK

Diğer çalışanların durumu fark etmesinin ardından normal yayın yaklaşık 16 dakika sonra yeniden başladı. Ancak yanlış ölüm haberi ancak ilk anonstan yaklaşık yarım saat sonra düzeltilebildi.

Ofcom, Kral'ın ölümüne ilişkin yanlış duyurunun kamuoyu açısından son derece hassas bir konuda yanıltıcı bilgi içerdiğini belirterek, düzeltmenin gecikmesini de eleştirdi.

KRAL, RESMİ ZİYARETTEYDİ

Yanlış anonsun yapıldığı sırada Kral III. Charles, Kuzey İrlanda'da resmi temaslarını sürdürüyordu. Kral ve Kraliçe Camilla, Belfast'taki programların da yer aldığı üç günlük bir ziyarete başlamıştı.

Radio Caroline olayın ardından Kral Charles ve dinleyicilerden özür diledi. İstasyon ayrıca benzer bir hatanın tekrarlanmaması için bilgisayarda bulunan önceden hazırlanmış kraliyet ölüm duyurularını kaldırdı.