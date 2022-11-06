The Spectator, 'Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim artıyor'
The Spectator dergisi Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilime yer verdi. İngiliz dergisinde yer alan makalede, Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine yer verilirken ABD ve İngiltere'nin, Rusya'ya karşı ortak cephe aldığı sırada Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkmaması için çalışacağı belirtildi
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime The Spectator dergisi de değindi. The Spectator, "Türkiye-Yunanistan arasında savaş çok yakın" dedi.
İngiltere'nin haftalık siyasi dergisi The Spectator, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan ileri giderseniz bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine yer verdi. The Spectator, gerilimin Erdoğan-Miçotakis arasındaki laf dalaşında kalmadığını, "Türk savaş uçakları, Yunanistan hava sahasını taciz etti" şeklinde yazdı.
Lozan Antlaşması için "neredeyse yüzyıl önce imzalanmış anlaşma" diyen Spectator, Gayri Askeri Statü'deki adalar için "Erdoğan geçtiğimiz ay Yunanistan'ı Ege adalarını 'işgal etmekle' suçladı" ifadelini kullandı.
Dergi, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ABD'nin "diyalog ile çözün" çağrısında bulunduğunu ancak iki tarafında "söz dinlemediğini" belirtti.
Dergide ayrıca, Erdoğan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamaması nedeniyle Türkiye ile ABD arasında çatlak oluştuğunu yazdı.
"BU KAVGACI SÖYLEM NEDENİYLE KAZALAR OLABİLİR"
The Spectator, Avrasya Çalışmaları Profesörü olan Lisel Hintz'in de değerlendirmelerine yer verdi.
John Hopkins Üniversitesi Profesörü Hintz, "Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma fikri çok uzak görünüyor. Her ikisi de NATO üyesi ve Yunanistan AB üyesi. Kırmızı çizgiler var ancak defalarca aşıldı" dedi.
Hintz, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimin Erdoğan'ın oy oranına iyi şekilde yansıdığını belirtti.
Hintz'e göre, "Türkiye'deki ekonominin kötüye gitmesi nedeniyle oy oranları düşen Erdoğan, tarihi bir rakiple çatışmayı körükleyerek destekçi toplamaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.
Hintz' ayrıca, "Bu kavgacı söylem ve savaş uçaklarının tacizleri nedeniyle kazalar olabilir ve ülkeler aslında ikisinin de istemediği çatışmalara girebilir. Yani gerçek bir kriz yaşanması ihtimal dışı değil" diye ekledi.
The Spectator'a göre, Yunanistan ve Türkiye arasındaki anlaşmazlık, ABD ve İngiltere'nin Putin'e karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalıştığı bir dönemde, NATO için olabilecek en kötü zamanda ortaya çıktı.
İstanbul sokaklarında NATO'dan çıkma eylemleri yapıldığını söyleyen Spectator, Türk insanı "Batı'nın Türkiye'yi zayıflamış ve parçalanmış görmek istediğini düşünüyor" dedi.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'
- Ekrem İmamoğlu'nu hedef alayım derken...
- Cübbeli'den İTO provokasyonu
- Selahattin Demirtaş'tan 4 sorulu anket
- Meteoroloji saat vererek uyardı