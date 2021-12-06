İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 22:35

Boris Johnson, Liverpool kentinde uyuşturucu operasyonu yapan polislere eşlik etti.

Başbakan Johnson, hükümetin 10 yıllık uyuşturucuyla mücadele stratejisini açıklamadan önce uyuşturucu satıcılarına yapılan baskınlara katıldı. Sabah saatlerinde yapılan baskınlar sırasında Johnson'ın polis üniforması giydiği görüldü.

Baskın sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Johnson, uyuşturucu kullanımı konusunda boş durmayacaklarını ve sert önlemler alacaklarını belirtti.

Johnson, 'yaşam tarzları nedeniyle ortaya çıkan tıbbi veya psikolojik sorunların tedavisi için uyuşturucu kullananlar' anlamına gelen 'yaşam tarzı kullanıcılarının' da sorunun bir parçası olduğuna işaret etti.

"DAĞITIM ÇETELERİNE KARŞI SERT OLMALISINIZ"



Boris Johnson, "300 bin sorunlu uyuşturucu kullanıcısı var; olanlarla başa çıkmalısınız, rehabilitasyon aldıklarından emin olmalısınız. Dağıtım çetelerine karşı sert olmalısınız. Ama ayrıca talebin nasıl şekillendiğini ve yaşam tarzı kullanıcıları tarafından çetelere sağlanan ekonomik avantajları da düşünmek zorundasınız" dedi.

Uyuşturucu çetelerini insanların hayatlarını cehenneme çevirmekle suçlayan Johnson, 'herkesin daha güvenli sokaklarda büyüyebilmesini istediklerini' belirterek bunun için hem çetelere karşı sert olunması hem de kullanıcıların rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.