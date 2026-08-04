İngiltere Başbakanı Burnham'ın tatil programı tartışma yarattı:

İki hafta önce Başbakanlık Konutu 10 Numara'ya taşınan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Andy Burnham'ın, günlük görevlerine ara vererek tatile çıkmaya karar vermesi, ülkede tartışmaların fitilini ateşledi.

Başbakanlık Sözcüsü, Burnham'ın tatili sırasında da hükümet yetkilileriyle doğrudan temas halinde olacağını, resmi toplantılarını sürdüreceğini ve gelişmeleri yakından takip edeceğini belirtti.

MUHALEFET TEPKİLİ

Reform Partisi Genel Başkanı Lee Anderson, Burnham'ın göreve geldikten sadece iki hafta sonra tatile çıkmasını sert sözlerle eleştirdi.

Anderson, "Bu, ülkeyi yönetme konusunda ciddi olan bir başbakanın davranışı değil," ifadelerini kullandı.

Burnham'ı 'işten kaytarmakla' suçlayan Anderson, yeni başbakanın ilk iki haftasında mali kaynağı bulunmayan vaatlerde bulunduğunu ve yasa dışı göç konusunda başarısız olduğunu öne sürdü.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch ise Burnham'ın tatile çıkmasını eleştirmediğini, ancak göreve gelir gelmez parlamentoyu yeniden toplaması gerektiğini söyledi.

Badenoch, yeni başbakanın milletvekillerinin denetiminden kaçtığını savunarak, eylül ayında parlamentonun yeniden açılmasıyla birlikte hükümetin yoğun şekilde sorgulanacağını ifade etti.

HÜKÜMETTEN SAVUNMA

Adalet Bakanı Alex Norris ise Burnham'ın kararını savundu.

Sky News'e konuşan Norris, "Başbakan yalnızca ailesiyle birkaç gün geçirecek. Ofisiyle sürekli iletişim halinde olacak. Kabineye katıldığımdan bu yana neredeyse her gün kendisiyle görüştüm ve bunun tatilde de değişeceğini sanmıyorum" dedi.

Burnham'ın tatili, göreve başlamasının ardından yoğun geçen iki haftanın ardından geldi.

ÖNCEKİ BAŞBAKANLARIN TATİLLERİ

BBC'de yer alan habere göre, önceki başbakanların tatilleri de krizlere takılmıştı. Burnham'ın tatilinin, önceki başbakanların yaşadığı benzer örneklerden farklı olması umuluyor.

Gordon Brown, 2007 yılında başbakan olduktan yaklaşık altı hafta sonra ailesiyle Dorset'te tatile çıkmış, ancak İngiltere'de görülen şap hastalığı salgını nedeniyle tatilini birkaç saat içinde yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

Burnham'ın selefi Keir Starmer da Ağustos 2024'te yurt dışına tatile gitmeyi planlamış, ancak Southport saldırısında üç kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaşanan olaylar nedeniyle planını iptal etmişti. Starmer ilk yurt dışı tatilini aynı yıl aralık ayında Portekiz'e bağlı Madeira Adası'nda gerçekleştirmişti.

Eski Başbakan David Cameron ise görevde bulunduğu yıllarda her yaz eşi Samantha Cameron ile birlikte Cornwall bölgesinde tatil yapıyordu. Çift, 2010 yılında doğan en küçük kızları Florence'a, Cornwall'da kaldıkları bölgeye ithafen 'Endellion' adını ikinci isim olarak vermişti.