İngiltere bu seçimi konuşuyor: Farage’a karşı 'galaksiler arası savaşçı' aday

İngiltere’de gözler, Reform UK lideri Nigel Farage’ın milletvekilliğinden istifa ederek yeniden aday olması üzerine Clacton’da yapılacak ara seçime çevrildi.

Ancak seçim, İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti, Liberal Demokratlar ve Yeşiller gibi büyük partilerin aday göstermeme kararı almasıyla sıra dışı bir mücadeleye dönüştü. Farage’ın en çok konuşulan rakibi ise İngiliz siyasetinin ünlü mizah adaylarından Count Binface oldu.

Kendisini “Sigma IX gezegeninden gelen galaksiler arası uzay savaşçısı” olarak tanıtan Count Binface’in kostümünün altında İngiliz komedyen ve televizyon yazarı Jon Harvey bulunuyor.

Harvey, daha önce Theresa May, Boris Johnson ve Rishi Sunak gibi başbakanların karşısında seçimlere katıldı. Count Binface kimliğiyle Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’a karşı da iki kez yarıştı.

Binface, Farage’ın yeniden aday olacağını açıklamasının ardından seçime katılacağını duyurarak rakibine, “Oyun başladı, Nige” mesajını verdi.

FARAGE İSTİFA ETTİ, YENİDEN ADAY OLDU

Nigel Farage, milletvekili seçildiği Clacton’daki koltuğundan temmuz ayında istifa ederek ara seçim sürecini başlattı.

Farage’ın kararı, 2024 genel seçimleri öncesinde Tayland merkezli kripto para yatırımcısı Christopher Harborne’dan aldığı 5 milyon sterlinlik hediyeyi parlamentoya bildirmediği gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılmasının ardından geldi.

Farage, paranın siyasi bir bağış değil kişisel bir hediye olduğunu savunurken, yeniden seçilerek hakkında kararı Clacton seçmenlerine bırakmak istediğini söyledi.

Count Binface’in seçim vaatleri ise İngiliz siyasetindeki tartışmaları hicveden maddelerden oluşuyor.

Binface, Farage’a göndermede bulunarak “Dünya’daki kripto milyarderlerinden 5 milyon sterlinlik hediye kabul etmeyeceğini” vaat ediyor. Ayrıca seçim döneminin ortasında istifa eden milletvekillerinin aynı ara seçimde yeniden aday olmasını yasaklamak ve seçim bölgesinde yurtdışından daha fazla zaman geçirmek gibi öneriler sunuyor.

Mizahi vaatleri arasında ise 'en az bir uygun fiyatlı konut inşa etmek, vergileri seçmenleri için düşürüp diğer herkes için artırmak ve şarkıcı Adele’i kamulaştırmak' gibi maddeler bulunuyor.

CROISSANT FİYATLARINDAN EL KURUTMA MAKİNESİNE

Binface’in önceki seçim kampanyalarından kalan vaatleri de İngiliz siyasetinde sık sık gündeme geliyor.

Bunların arasında kruvasan fiyatlarına üst sınır getirilmesi ve bir pubın erkekler tuvaletinde uygunsuz bir noktaya yerleştirildiğini düşündüğü el kurutma makinesinin taşınması gibi sıra dışı öneriler yer alıyor.

Binface, mizahi vaatlerinin yanı sıra İngiliz siyasetindeki seçilmiş temsilcilerin hesap verebilirliği ve yerel sorunlara ilgisizliği gibi konular üzerinden de eleştirilerini sürdürüyor.

SEÇİM PUSULASINDA 34 ADAY

Clacton’daki ara seçimde toplam 34 aday bulunuyor. Bu sayı, Britanya parlamento seçimleri açısından rekor düzeyde bir aday sayısına işaret ediyor. Yarışta Monster Raving Loony Party’den üç aday da yer alıyor.

Farage seçimin favorisi olarak gösterilse de Count Binface, büyük partilerin yarıştan çekilmesinin ardından kampanyanın en görünür rakiplerinden biri haline geldi.

Binface ise kazanmasını beklemediğini açıkça dile getiriyor. Ancak seçimden sürpriz bir sonuç çıkması halinde İngiliz parlamentosunun kıyafet kuralları nedeniyle ünlü çöp kutusu maskesini Avam Kamarası’nın kapısında bırakması gerekebilir.