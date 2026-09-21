İngiltere’de cinsel istismar davaları için özel mahkeme salonları kurulacak

İngiltere hükümeti, cinsel istismar ve ağır cinsel suç davalarında yaşanan uzun yargılama sürelerini azaltmak ve mağdurların mahkeme sürecindeki koşullarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme açıkladı.

Başbakan Andy Burnham’ın duyurduğu plana göre İngiltere ve Galler’deki her Crown Court’ta, gelecek iki yıl içerisinde cinsel istismar ve ağır cinsel suç davalarının görülmesine uygun en az bir özel mahkeme salonu oluşturulacak.

Yeni sistem kapsamında cinsel istismar ve ağır cinsel suç davaları mahkemelerin takviminde öncelikli hale getirilecek.

Bu davalar, kısa süre önce değiştirilebilen ve duruşmaların aylarca ertelenmesine yol açabilen “değişken duruşma listeleri” yerine sabit tarihlere bağlanacak. Böylece mağdurların duruşma gününün son anda değiştirilmesi nedeniyle yeniden beklemek zorunda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hükümet verilerine göre 2025 yılında cinsel istismar davalarının Crown Court’a ulaşmasının ardından tamamlanması ortalama 424 gün sürdü. Uzayan yargılama süreçlerinde bazı mağdurların davaları görülmeden önce süreçten çekildiği belirtildi.

Yeni düzenlemeyle mahkemelerin fiziksel yapısında da değişiklik yapılacak.

Cinsel istismar ve ağır cinsel suç mağdurlarının sanıklar veya sanıkların yakınlarıyla karşılaşmasını önlemek amacıyla özel girişler ve ayrı bekleme salonları oluşturulacak.

Mahkeme salonlarında ayrıca mağdurların ifadelerini önceden kaydedebilmelerine ve ceza duruşmalarını uzaktan takip edebilmelerine olanak sağlayan teknik altyapının kurulması planlanıyor.

MAHKEME PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİM

Mahkeme çalışanlarının tamamına cinsel istismar ve cinsel saldırı sonrasında ortaya çıkabilecek travmanın etkilerine ilişkin özel eğitim verilmesi de düzenlemenin parçalarından biri olacak.

Hükümet ayrıca mağdurların yargılama süreci boyunca farklı kurum ve görevliler arasında yönlendirilmesini önlemek amacıyla yeni bir uygulamayı deneyecek. Buna göre cinsel suç mağdurlarına mahkeme sürecindeki ihtiyaçları konusunda yardımcı olacak tek bir irtibat kişisi atanacak.

Başbakan Andy Burnham, cinsel istismar ve ağır cinsel suç mağdurlarının uzun süredir adalet sisteminin kendilerini yalnız bıraktığını düşündüğünü söyledi.

Cinsel istismar davalarında kovuşturma oranlarının düşük olduğunu ve çok sayıda mağdurun adalet için yıllarca beklediğini belirten Burnham, değişikliklerin mağdurların ihtiyaçlarını yargı sisteminin merkezine yerleştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Burnham, yalnızca suçların yargılanmasına odaklanmanın yeterli olmayacağını belirterek cinsel istismar ve cinsel şiddetin önlenmesine yönelik politikaların da güçlendirileceğini açıkladı.

Hükümet ayrıca ertelenen cinsel istismar davalarının sayısını azaltmak amacıyla yeni bir “Tecavüz Davalarında Adalet Görev Gücü” oluşturdu.

Ceza adaleti sisteminin farklı kurumlarının yöneticilerini bir araya getirecek görev gücünün, dava ertelemelerinin nedenlerini belirlemesi ve yargılamaların daha hızlı sonuçlandırılması için çözüm geliştirmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı ve Lord Chancellor Alex Norris, cinsel suç mağdurlarının uzun süredir sistem karşısında yalnız bırakıldığını belirterek yeni kaynakların mağdurların ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mahkeme salonları ve özel eğitimli personel için kullanılacağını söyledi.

POLİS TEŞKİLATLARINDA DA ÖZEL BİRİMLER KURULACAK

Mahkemelerdeki değişiklikler, hükümetin cinsel suçlara ilişkin daha geniş kapsamlı reformlarının bir parçasını oluşturuyor.

Burnham daha önce, 2027 sonuna kadar İngiltere ve Galler’deki bütün polis teşkilatlarında cinsel istismar ve cinsel suçlara yönelik özel soruşturma ekipleri kurulacağını açıklamıştı. Hükümet bu adımla daha fazla dosyanın soruşturularak yargıya taşınmasını hedefliyor.

Rape Crisis England & Wales Üst Yöneticisi Ciara Bergman, açıklanan önlemleri yargı sistemi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Bergman, özel bekleme alanları, ayrı girişler ve yargılama sürecinde mağdurlara sağlanacak desteğin, cinsel şiddet mağdurlarının mahkeme sürecine katılımını kolaylaştırabileceğini belirtti.

Muhafazakâr Parti’nin gölge Adalet Bakanı Nick Timothy ise cinsel istismar davalarındaki gecikmelerin azaltılmasını desteklemekle birlikte hükümetin daha geniş kapsamlı yargı reformlarını eleştirdi.

Timothy, cinsel istismar davalarının hızlandırılması için kaynak bulunabiliyorsa hükümetin mahkemelerdeki genel dava birikimini azaltmaya yönelmesi gerektiğini savundu. Muhalefet, hükümetin jüriyle yargılamanın kapsamına ilişkin planlarına da karşı çıkıyor.

Hükümet ise yeni düzenlemelerin cinsel istismar ve ağır cinsel suç mağdurlarının yıllarca süren belirsizlikle karşı karşıya kalmasını azaltmayı, daha fazla mağdurun şikâyette bulunmasını teşvik etmeyi ve yargılama sürecinde mağdurlara daha fazla destek sağlamayı amaçladığını belirtiyor.