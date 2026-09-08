İngiltere’den İsrail’e 5 maddelik yaptırım paketi: Batı Şeria işgalini hukuka aykırı ilan etti

İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine karşı politikasında dikkat çekici bir değişikliğe gitti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada Batı Şeria’daki İsrail işgalinin tamamının hukuka aykırı olduğunun artık İngiltere hükümetinin resmi tutumu olacağını açıkladı.

Miliband, Filistinlilere yönelik şiddete de sert sözlerle tepki göstererek, “İngiltere hükümeti, Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde yerleşimci teröristler tarafından Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığı görüşündedir” dedi.

İsrail hükümetinin bu saldırılara çoğu zaman göz yumduğunu savunan Miliband, bazı hükümet üyelerinin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini destekleyen açıklamalar yaptığını ve adımlar attığını söyledi.

İNGİLTERE'DEN 5 MADDELİK YAPTIRIM PAKETİ

İngiltere yönetimi, Fransa ve Kanada ile koordineli olarak yasa dışı İsrail yerleşimlerini hedef alan kapsamlı bir yaptırım paketi açıkladı.

Yeni önlemler kapsamında:

İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen malların İngiltere’ye ithalatı yasaklanacak.

Yerleşimlere inşaat, finansman ve benzeri hizmetler sağlayan kişi ve şirketlere yaptırım uygulanacak.

İngiltere’de yasa dışı yerleşimlerdeki gayrimenkullerin reklamının yapılması yasaklanacak.

Yerleşimci şiddetini teşvik etmekle suçlanan bazı kişilere bireysel yaptırımlar getirilecek.

İşgalin sürdürülmesine maddi katkı sağlayabilecek silahlar ve diğer ürünlere yönelik ihracat lisansları verilmeyecek.

Miliband, yaptırımlarla “İngiltere’nin büyük bir adaletsizlik karşısında sessiz ve güçsüz olmadığını” göstermek istediklerini söyledi.

“BU GERÇEĞİN ADALETİN BAŞLANGICI OLMASI GEREKİYOR”

Miliband, Batı Şeria’da evleri yıkılan Filistinliler ve Gazze’de tedavi beklerken yaşamını yitiren çocuklarla karşılaşan doktorlardan dinlediği anlatımlara değindi.

İngiltere hükümetinin bugüne kadar İsrail yerleşimlerini hukuka aykırı olarak tanımladığını ancak işgalin tamamı konusunda aynı resmi pozisyonu benimsemediğini belirten Miliband, artık bunun değiştiğini açıkladı.

Miliband, “Bunu söylemenin ağırlığının farkındayım ancak böylesine büyük acılar yaşayan insanların en azından gerçeği duymaya hakkı var. Bunun adalete giden yolun başlangıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin adımında İsrail’in Doğu Kudüs’ün doğusunda hayata geçirmek istediği E1 yerleşim projesinin de etkili olduğu belirtildi.

Projenin tamamlanması halinde Batı Şeria’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantının büyük ölçüde kesilebileceği ve Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’dan izole edilebileceği belirtiliyor.

İngiltere yönetimi, bu durumun gelecekte bağımsız ve bütünlüklü bir Filistin devletinin kurulmasını daha da zorlaştıracağı görüşünde.

Miliband, yasa dışı yerleşimlerin finansmanına veya inşasına destek verenlerin “İngiltere yaptırımlarının tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını” söyledi.

Yeni ticaret yasağına ilişkin yasal düzenlemelerin dokuz ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

FRANSA VE KANADA DA YASAĞA KATILDI

Fransa ve Kanada da İngiltere ile birlikte yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara yönelik yasaklar açıklama kararı aldı.

Böylece üç ülke, yasa dışı yerleşim ürünlerini yasaklayan ya da bu yönde süreç başlatan Hollanda, İrlanda, Belçika, İspanya ve Norveç’in de aralarında bulunduğu ülkeler arasına katıldı.

Miliband, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını ise “soykırım” olarak tanımlamaktan kaçındı.

Bu konuda karar verme yetkisinin uluslararası mahkemelerde olduğunu belirten Miliband, İngiltere’nin Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere yargı süreçlerinin “tam, güçlü ve adil” şekilde yürütülmesini desteklediğini söyledi.

Bununla birlikte Miliband, uluslararası kuruluşların son raporlarının savaş suçları işlendiğine ilişkin giderek artan kanıtlar bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

SİLAH İHRACATINDA YENİ KISITLAMA

İngiltere daha önce İsrail ordusunun Gazze’de kullanabileceği 30’dan fazla silah ihracat lisansını askıya almıştı.

Miliband, hükümetin bundan sonra daha ileri gideceğini açıklayarak, işgalin sürmesine “maddi katkı” sağlayabilecek silah ve diğer ürünlere ilişkin tüm yeni lisans başvurularının reddedileceğini söyledi.

Bu uygulamanın Batı Şeria’daki işgal sürdüğü müddetçe devam edeceğini belirtti.

Kendisini “gururlu bir Britanyalı Yahudi” olarak tanımlayan Miliband, İsrail devletine verdiği destek ile Filistin devletini savunmak arasında bir çelişki bulunmadığını söyledi.

İki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkının tek gerçekçi yolu olduğunu savunan Miliband, “Bizim tartışmamız İsrail halkıyla değil. İngiltere’nin İsrail halkıyla sarsılmaz bağları var. Bizim tartışmamız hükümetinin izlediği politikayla” dedi.

Miliband ayrıca son dört yılda onaylanan İsrail yerleşimlerinin sayısının önceki 20 yılın toplamını aştığını belirterek, “Yerleşimler yasa dışıdır. Ülkemizde teşvik edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME TEHDİDİ

İngiltere’nin kararı İsrail yönetiminden sert tepki gördü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “İngiltere İsrail’e karşı harekete geçerse İsrail de İngiltere’ye karşı harekete geçecek” diyerek karşılık verileceğinin sinyalini verdi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İngiltere’nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters’ın sınır dışı edilmesini istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da İngiltere’nin kararını, ekim ayında yapılacak İsrail seçimleri öncesinde “egemen bir ülkenin demokratik seçimlerine ağır bir müdahale” olarak nitelendirdi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Washington’ın İngiltere’nin yaptırımlarına nasıl karşılık verileceğini değerlendirdiğini açıkladı.