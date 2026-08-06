İngiltere’nin en büyük askeri okulunda cinsel istismar skandalı

İngiltere’de dört genç kadın, 18 yaşından küçük asker adaylarının eğitim gördüğü Ordu Vakfı Koleji'nde cinsel saldırı, taciz ve aşağılayıcı davranışlara maruz kaldıklarını açıkladı. BBC’ye konuşan kadınlardan biri, 17 yaşındayken birden fazla asker adayı tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

Kadınların tamamı, son beş yıl içinde Kuzey Yorkshire bölgesindeki Harrogate kentinde bulunan Ordu Vakfı Koleji'nde eğitim gördü. İddia edilen olayların, kadınlar henüz 17 yaşındayken yaşandığı belirtildi.

Kadınlardan biri birden fazla asker adayının cinsel saldırısına uğradığını bildirirken, diğerleri cinsel saldırı, sistematik taciz ve aşağılayıcı davranışlarla karşılaştıklarını anlattı.

BBC’nin Tilly adıyla aktardığı genç kadın, çocukluğundan itibaren asker olmayı hayal ettiğini söyledi.

Zorlu görevlerle mücadele etme fikrini sevdiğini ve geleneksel olmayan meslekleri seçen kadınlara hayranlık duyduğunu anlatan Tilly, askeri okula girdikten sonra hayallerinin yıkıldığını belirtti.

Tilly, 17 yaşındayken yaşıtı olan bir grup asker adayı tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Saldırının saatlerce sürdüğünü ifade eden genç kadın, “Kendimi bir et parçası gibi hissettim” dedi.

Tilly, olaydan iki hafta sonra ordudan ayrıldı.

OKULDA MİZOJİNİ KÜLTÜRÜ İDDİASI

Kadınlar, askeri okulda kadın düşmanlığının ve cinsiyetçi davranışların yaygın olduğunu öne sürdü.

Bazı eğitmenlerin kadınların dış görünüşleri hakkında yorum yaptığı, cinsiyetçi ifadeler kullandığı ve genç askerler arasındaki sorunlu davranışları teşvik ettiği iddia edildi.

Kadınlar, kaldıkları yatakhanelerde dahi güvenliklerinden endişe ettiklerini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanlığının verilerine göre okulda 2018 ile 2025’in ortası arasında uygunsuz cinsel davranışlara ilişkin 176 şikâyet kayıtlara geçti.

Kuzey Yorkshire Polisi ise bir yıl içinde okulda yaşandığı bildirilen cinsel suçlara ilişkin 16 ihbar aldı. Şikâyetlerin hem daimi personel hem de genç asker adayları hakkında olduğu belirtildi.

Kadınlardan biri, cinsel saldırıyı polise bildirmesine rağmen herhangi bir kişi hakkında dava açılmadığını söyledi. Savcılık makamının daha sonra polis soruşturmasını “tamamen yetersiz” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Diğer iki kadının da yetkili makamlara başvurduğu ancak dosyalarına ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılmadığı bildirildi.

EĞİTMENLER HAKKINDA MAHKÛMİYET KARARLARI

BBC, son yıllarda okulda görev yapan bazı eğitmenlerin cinsel veya fiziksel şiddet vakaları nedeniyle askeri mahkemelerde mahkûm edildiğini bildirdi.

Şikâyetçi kadınlar, bu davaların okulda yerleşik hale geldiğini savundukları kültüre ilişkin kaygıları artırdığını belirtti.

İngiliz ordusu, cinsel taciz ve saldırı niteliğindeki davranışların kabul edilemez olduğunu ve silahlı kuvvetlerde yeri bulunmadığını açıkladı.

Ordunun açıklamasında, mağdurların daha iyi korunması, ciddi suçların araştırılması ve personelin şikâyette bulunmaya teşvik edilmesi amacıyla çeşitli reformların uygulamaya konulduğu savunuldu.

Ancak milletvekilleri, hukukçular ve çocuk koruma uzmanları, okulda 18 yaşından küçük öğrencilerin bulunması nedeniyle bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, iddiaların öğrencilerin güvenliği ve okulun denetimi konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

İNGİLİZ ORDUSUNDAKİ DAHA GENİŞ SORUNUN PARÇASI

Yeni iddialar, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinde kadınlara yönelik cinsel şiddet ve taciz vakalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Daha önce yapılan araştırmalarda da kadın personelin korunmasında sistematik eksiklikler bulunduğu, şikâyetlerin yeterince etkili biçimde soruşturulmadığı ve mağdurların destek mekanizmalarına erişmekte zorlandığı belirtilmişti.