İngiltere semalarında kriz büyüyor: 1500’e yakın uçuş iptal

İngiltere’de hava ulaşımını vuran teknik arızanın ardından havalimanlarında normale dönüş sancılı ilerliyor.

Uçuş takip platformu FlightRadar24’ün paylaştığı verilere göre, salı günü İngiltere havalimanlarına yönelik yaklaşık 1300 geliş ve gidiş uçuşu iptal edildi. Çarşamba günü ise programa alınmış 177 uçuş daha gerçekleştirilemedi.

Son iptallerin neredeyse tamamının ülkenin en yoğun havalimanı Londra Heathrow bağlantılı olduğu belirtildi.

İngiltere Ulusal Hava Trafik Hizmetleri (NATS), teknik problemin giderildiğini ancak arızanın havacılık ağı üzerinde yarattığı zincirleme etkinin devam ettiğini açıkladı.

NATS, toparlanma sürecinin oldukça karmaşık olduğunu belirterek sistemin tamamen normale dönmesinin zaman alacağı uyarısında bulundu.

UÇUŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Krizin en ağır hissedildiği noktalardan biri Heathrow oldu. Havalimanına gelen uçuşlar teknik sorun nedeniyle bir süre askıya alınırken, daha sonra kalkışların kademeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Ancak yolculara yeni gecikme ve iptaller yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Heathrow yönetimi, seyahat edecek kişilerin havalimanına gitmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketlerinden kontrol etmelerini istedi.

British Airways de iptallerin on binlerce yolcuyu etkilediğini ve aksaklığın uçuş ağı üzerinde ciddi bir zincirleme etki yaratacağını açıkladı.

HÜKÜMETE 'İSTİFA' ÇAĞRISI

Teknik arıza kısa sürede siyasi tartışmaya da dönüştü.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander'ın NATS Başkanı Martin Rolfe ile görüşeceği bildirildi. Rolfe yaşananların tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıklarken, istifa edip etmeyeceği yönündeki sorulara yanıt vermedi.

Ryanair Operasyon Direktörü Neal McMahon ise Rolfe'un görevden alınması çağrısını yineledi.

McMahon, İngiliz yolcuların bir kez daha hayal kırıklığına uğratıldığını savunarak hükümete, “Artık yeter” sözleriyle müdahale çağrısında bulundu.

İRLANDA'YA UÇUŞLAR ETKİLENDİ

Sorunun etkileri Londra'yla sınırlı kalmadı. Liverpool, Birmingham ve Edinburgh havalimanlarında da aksaklıklar yaşanırken, İrlanda'daki Dublin Havalimanı onlarca uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Ryanair, 65 binden fazla yolcusunun seyahatinin aksadığını ve 50'den fazla uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Gatwick'ten İrlanda'ya gitmeye çalışan sağlık çalışanı Josie Donoghue ise uçağının pistte yaklaşık üç saat beklediğini anlattı. Donoghue havalimanındaki durumu “bitmek bilmeyen bir kabus” olarak nitelendirirken, yaşadıklarını “hapishaneden çıkmaya çalışmaya” benzetti.

ARSENAL DA KRİZE TAKILDI!

İngiltere'deki ulaşım krizinden futbol dünyası da etkilendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşmak üzere İtalya'ya gitmesi planlanan Arsenal'in uçuşu gecikti. İngiliz ekibi bu nedenle maç öncesinde düzenlenmesi planlanan basın toplantısını iptal etmek zorunda kaldı.

İngiltere son yıllarda hava trafik kontrol sistemindeki teknik sorunlarla birden fazla kez karşı karşıya kaldı.

2023'te meydana gelen büyük çaplı sistem arızasında yüzlerce uçuş gecikmiş veya iptal edilmiş, 700 binden fazla yolcu etkilenmişti.