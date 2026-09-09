İngiltere yaptırım uyguladı, İsrail’den misilleme geldi: Konsolosluk kapatılacak

İsrail ile İngiltere arasında işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri nedeniyle yaşanan diplomatik gerilim büyüyor.

Reuters’ın İsrailli yetkililer ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail, İngiltere’ye Doğu Kudüs’teki konsolosluğunu 30 gün içinde kapatması gerektiğini bildirdi. Konsoloslukta görev yapan İngiliz diplomatların diplomatik statülerinin de aynı süre içinde sona erdirileceği belirtildi.

İsrail’de ABD öncülüğünde faaliyet gösteren Gazze koordinasyon misyonuna atanan İngiliz yetkililer ile Ramallah’ta görev yapan İngiliz diplomatlara ise bölgeden ayrılmaları için 7 gün süre verildi.

İsrail ayrıca İngiltere’nin Batı Şeria’daki Filistin güvenlik güçlerine verdiği eğitimi sonlandıracağını açıkladı.

KARAR İNGİLTERE’NİN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararın İngiltere’nin işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırımlarına karşı alındığını duyurdu.

İngiltere, yerleşimlerde üretilen malların ithalatını yasaklama kararı alırken, yerleşimlerin inşası, altyapısı, finansmanı ve emlak faaliyetlerine hizmet sağlayan kişi ve şirketlere yönelik yeni önlemler de açıklamıştı.

Saar, İngiltere’nin kararını İsrail’in egemenlik alanına ve ülkedeki seçim sürecine müdahale olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin yanı sıra Fransa ve Kanada da işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik yasak kararı aldı.

Fransa, kararın İsrail’in tamamını hedef almadığını, yerleşimlerin genişlemesi ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetindeki artışa karşı atıldığını açıkladı.

İSRAİL YENİ KARŞILIKLARI GÖRÜŞECEK

İsrail hükümetinin, yaptırım kararlarına katılan diğer ülkelere karşı atılabilecek yeni adımları değerlendirmesi bekleniyor.

Fransa ve İsveç’in de Kudüs’te Filistin Yönetimi ile ilişkileri yürüten konsoloslukları bulunurken, Kanada Ramallah’ta diplomatik temsilcilik bulunduruyor.