İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de Covid önlemleri isyanı

14 Aralık 2021 Salı, 09:30

Reuters

İngiltere Parlamentosu'nda yarın, hükümetin hızla yayılan koronavirüs varyantı Omicron'a karşı ilan etmeye karar verdiği yeni önlemler oylanacak. Oylama öncesi iktidardaki Muhafazakar Parti'de isyan var.

Muhafazakar Parti'den 60 milletvekilinin önlemlere karşı çıkabileceği düşünülüyor. Fakat ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin desteğiyle önlemlerin Parlamento'da onaylanacağı sanılıyor.

Hükümet içinden kaynaklar kısaca "B Planı" diye anılan daha sıkı önlemlere geçiş konusundaki yasal düzenlemeler için Avam Kamarası'nda üç ayrı oylama yapılacağını söylüyor.

Öncelikle gece kulüpleri gibi bazı kalabalık kapalı mekanlara giriş için Covid sertifikası, yani aşı ya da negatif test belgesi istenmesi konusu oylanacak. Muhafazakar Parti milletvekillerinin bir kısmı bu önleme itiraz ediyor.

Oylama öncesi Başbakan Boris Johnson partisinin milletvekillerine çağrı yaparak Omicron tehdidini ciddiye almamak gibi bir lüksün olmadığını söyledi.

Johnson, "Parlamentodaki arkadaşlar umarım alınan önlemlerin dengeli ve (tehditle) orantılı olduğunu görecekler" dedi.

BBC'nin tahminine göre özellikle de Covid sertifikası uygulamasına ilişkin düzenlemeye itiraz edeceğini söyleyen Muhafazakar milletvekillerinin sayısı 60 civarında.

Eğer yarın yapılacak oylamada milletvekilleri bu tutumlarını sürdürürlerse, Başbakan Boris Johnson'a parlamentoda kendi partisi saflarındaki en büyük isyana tanık olabiliriz.

İşte bu yüzden önlem paketinin diğer unsurlarının ayrı oylanması düşünüldü.

Getty Images

YENİ ÖNLEMLER DE GELEBİLİR

Muhtemelen maske zorunluluğu konusunda ayrı bir oylama yapılacak.

Bir diğer oylamanın ise Covid pozitif bir kişiyle temaslı olanların, her gün test yaparak negatif çıkmaları halinde kendilerini karantinaya almaktan muaf olabilmesine izin veren düzenleme hakkında yapılması mümkün.

Ek olarak bu hafta İngiltere'de sağlık hizmetlerinde ön saflarda çalışanlara aşı zorunluluğu getiren bir düzenlemenin de onaya sunulması bekleniyor.

BBC'nin edindiği bilgiye göre İşçi Partisi, daha önce buna itiraz etmiş olsa da sağlık çalışanlarına zorunlu aşı konusunda hükümete destek verecek.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer Ekim ayında bu fikre karşı çıkmıştı fakat Bilim Kurulu üyelerini dinledikten sonra bu konuda çizgisini değiştirdi.

Bu düzenleme de Avam Kamarası'na sunulabilir.

Öte yandan hükümetin "B planı" henüz oylanmış değil ama daha şimdiden Omicron vakaları arttıkça başka önlemler de alınabileceği konuşuluyor.

Reuters

Parlamento'da oylanan önlemler Birleşik Krallık içinde İngiltere'de geçerli olacak. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler özerk yönetimleri kendi Covid önlemlerini belirliyor. Ama bu önlemler genellikle bazı farklarla bile olsa paralel ilerliyor.

Cumartesi günü 633 yeni Omicron vakası daha açıklandı ama gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Toplam olarak Birleşik Krallık'ın tamamında son bir günlük vaka sayısı 54 bin 73.

Bu arada Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık, "B planı" yani şu ana kadar açıklanan önlemlerin ötesine geçmez ise Ocak ayı ortalarında büyük bir Omicron dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

Araştırmaya göre bu durumda şu andan Nisan ayına kadar 25 bin ila 75 bin kişi Covid'den yaşamını yitirebilir.

HÜKÜMET İŞÇİ PARTİSİ'NİN OYUNA MUHTAÇ OLMAKTAN RAHATSIZ

BBC SİYASET MUHABİRİ CHRİS MASON'UN ANALİZİ

Salı günü Avam Kamarası'nda yapılacak oylamanın Omicron'un yayılmasına dair sonuçları ile siyasette yol açacağı sonuçları birbirinden ayırmak gerekiyor.

Parlamento kulislerinden aldığımız bilgilere göre İngiltere için önerilen "B Planı" üç ayrı teklif halinde oylanacak. Buna ek olarak Sağlık Hizmetleri'nin ön saflarındaki personele aşı mecburiyeti getirilmesine ilişkin teklif de onaya sunulacak.

Baştan belli olan sonucu söyleyelim: Tümünün de İşçi Partisi'nin desteğiyle geçmesi bekleniyor.

Beklenen dört tekliften üçüne zaten çok az itiraz olacak. Ama esas isyan Covid sertifikası diye anılan düzenlemeye.

Yaklaşık 60 Muhafazakar milletvekili bu fikre karşı çıkıyor.

Bu sayıda iktidar partisi milletvekilinin karşı olduğu bir düzenleme, parlamentoda sağlam bir çoğunluğu bile olsa hükümeti yenilgiye uğratmaya yeter.

Ama İşçi Partisi'nin desteğiyle düzenlemenin geçmesi muhtemel.

Ne var ki hükümetler tekliflerini parlamentodan geçirirken muhalefete muhtaç olmaktan nefret eder çünkü bu bir zaaf gibi görünür.