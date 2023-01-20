İngiltere'de terör paniği
İngiltere'de, bir hastaneden yapılan bomba ihbarı üzerine, şüpheli bir kişiyi tutuklandı.
İngiltere'nin Leeds kentinde, St. James's Üniversite hastanesi bahçesinde "şüpheli bir paket" ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine hastaneye gelen terörle mücadele ekipleri, olay yerindeki hastaları hızla tahliye etti.
The Mirror gazetesinin haberine göre polis, olayla ilgili olarak Leeds kentinde yaşayan 27 yaşında bir erkeğin tutuklandığını bildirdi.
Polis, bomba imha uzmanlarının olay yerinde olduğunu ve hastane acil servisinin açık kalmaya devam edeceğini açıkladı.
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