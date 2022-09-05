İngiltere’de yeni başbakan bugün belli olacak

BAŞBAKAN NASIL SEÇİLİYOR?

Muhafazakar Parti üyeleri yeni liderlerini seçince, bu partinin Avam Kamarası’nda çoğunluğu bulunması nedeniyle partinin lideri de otomatik olarak başbakan olacak.

Başbakanlığa aday olanlar önce Muhafazakar Parti milletvekillerinin oylarıyla elenmiş ve en sona kalan iki aday da parti üyelerinin oylarına sunulmuştu.

Bu iki kişi, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak.

OYLAMA NASIL İŞLİYOR?

Partiye 3 Temmuz 2022 ve öncesinde katılmış olanlar 2 Eylül’e kadar internet üzerinden veya posta yoluyla oy kullandı.

Partinin kaç üyesi olduğu ise bilinmiyor. Zira İngiltere’de partiler üye sayılarını açıklamak zorunda değil.