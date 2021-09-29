İngiltere'yi yakıt krizi vurdu: Kanser hastalarının randevuları ertelendi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 13:31

İngiltere'de yakıt krizi kanser hastalarının randevularının ertelenmesine neden oldu. The Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden University College Hastanesinde bu hafta randevularına gidecek olan çok sayıda kanser hastasına, "randevularının yeniden ayarlanması" gerektiği söylendi.

Bir hastane sözcüsü, "az sayıda" hastanın randevularının yeniden düzenlendiğini doğruladı ancak acil tedavi gerektiren hiçbir hastanın tedavisinin de ertelenmeyeceğini belirtti.

Sözcü, "Acil olmayan hasta taşıma sağlayıcımız tarafından hastanelerimize getirilecek hastalar için önümüzdeki birkaç gün içinde az sayıda ayakta tedavi randevusu düzenleyerek, mümkün olan yerlerde sanal randevular sunuyoruz." dedi.

"ACİLEN BİR ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR"

Jo's Cervical Cancer Trust kuruluşu yöneticisi Samantha Dixon da sorunun ciddi boyutta, endişe verici olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum ülke genelinde Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline ek olarak, kanser hastaları ve aileleri üzerinde zaten zor bir zamanda ekstra stres yaratıyor. Kovid-19 nedeniyle kanser hizmetlerinde mevcut gecikme zaten yüksek ve ek gecikmelerin eklemesini göze alamayız. Hastaların ertelenmiş test ve tedavi beklentisiyle uğraşmak zorunda kalmaması için acilen bir çözüme ihtiyaç var. Zaten zor bir yılda, ihtiyaç duydukları son şey bu."