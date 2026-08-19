İnsan kalıntıları ticareti Harvard’ı sarstı: Ailelere dev tazminat ödenecek

Harvard Üniversitesi, tıp fakültesine araştırma amacıyla bağışlanan cenazelerden parçaların çalınarak karaborsada satılmasıyla ilgili açılan davaları sonuçlandırmak için 53 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı.

Üniversite, mahkemenin onay vermesi halinde mağdur aileler için milyonlarca dolarlık bir tazminat fonu oluşturulacağını açıkladı.

Skandal, Harvard Tıp Fakültesi'nin eski morg müdürü Cedric Lodge'un, bağışlanan cenazelerden parçalar alarak bunları sattığının ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.

58 yaşındaki Lodge'un, 2018 ile 2021 yılları arasında cenazelerden çıkardığı insan kalıntılarını internet üzerinden çeşitli alıcılara sattığı belirlendi.

Lodge ile Harvard'la bağlantısı bulunmayan 6 kişi hakkında dava açılırken, sanıklar 2025 yılında suçlamaları kabul etti.

BAĞIŞLANAN CENAZELER EĞİTİMDE KULLANILIYORDU

Harvard Tıp Fakültesi'ne bağışlanan cenazeler, öğrencilerin anatomi eğitimi alması ve çeşitli tıbbi uygulamalar üzerinde çalışması amacıyla kullanılıyor.

Üniversitenin prosedürüne göre çalışmalar tamamlandıktan sonra cenazelerin yakılması, kalıntıların ailelere teslim edilmesi ya da üniversitenin tıp mezarlığına defnedilmesi gerekiyor.

Ancak iddianameye göre Lodge ve eşi, bu prosedürlere uymayarak insan kalıntılarını Pennsylvania ve Massachusetts'teki alıcılara sattı.

Lodge, Aralık ayında 8 yıl hapis cezasına çarptırılırken, eşine ise 1 yıl 1 gün hapis cezası verildi.

AİLELER HARVARD'A DAVA AÇTI

Olayın ortaya çıkmasının ardından 2023 yılında Harvard Üniversitesi aleyhine çok sayıda hukuk davası açıldı.

Davacılar, üniversitenin Lodge'un uygunsuz davranışlarını yıllarca fark etmediğini ve gerekli denetimleri yapmadığını savundu.

Davalar ilk aşamada bir eyalet mahkemesi tarafından reddedildi. Ancak Massachusetts Yüksek Mahkemesi geçen sonbaharda davaların yeniden görülmesine karar verdi.

Harvard ile davacı aileler, pazartesi günü mahkemeye başvurarak 53 milyon dolarlık toplu dava uzlaşmasının onaylanmasını istedi.

HARVARD'DAN AÇIKLAMA

Harvard Üniversitesi yaptığı açıklamada, Lodge'un eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, söz konusu davranışların üniversitenin anatomik bağışçılara ve ailelerine yönelik etik standartlarıyla bağdaşmadığını vurguladı.

Üniversite ayrıca 2027-2028 akademik yılından itibaren tıp öğrencileri için her yıl verilecek bir mali destek bursu oluşturacağını açıkladı.

Bursun, bedenlerini tıp eğitimine bağışlayan kişilerin anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.