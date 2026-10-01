İnsanlığa karşı suçtan hüküm giymişti: Eski Bosnalı Sırp lider Plavsic öldü

Bosna Savaşı sırasında insanlığa karşı suç kapsamındaki zulüm suçunu kabul eden eski Bosnalı Sırp lider Biljana Plavsic, 96 yaşında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da hayatını kaybetti.

Bosnalı Sırp kamu yayıncısı RTRS’nin aktardığına göre Plavsic, savaş sonrası dönemde Bosnalı Sırpların siyasi yapılanması olan Sırp Cumhuriyeti’nin başkanlığını da yürüttü.

Plavsic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırp siyasi liderliğinin en üst düzey isimleri arasında yer aldı.

Savaş yıllarında Bosnalı Sırp liderlik konseyinde görev yapan Plavsic, daha sonra savaş dönemi Bosnalı Sırp lideri Radovan Karadzic ile karşı karşıya geldi ve onun politikalarına açık biçimde muhalefet etmeye başladı.

2000 YILINDA HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2000 yılında Plavsic hakkında soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suçlamaları içeren bir iddianame hazırladı.

Plavsic, Bosna’da ayrı bir Sırp siyasi yapılanması oluşturulması sürecinde yürütülen etnik temizlik kampanyalarındaki rolü nedeniyle suçlandı.

2001 yılında gönüllü olarak teslim olan Plavsic, daha sonra insanlığa karşı suç kapsamındaki zulüm suçunu kabul etti. Diğer suçlamalar ise geri çekildi.

MAHKEME: ETNİK TEMİZLİĞİ MEŞRULAŞTIRDI

Mahkeme kararında, Plavsic’in yaygın etnik temizlik uygulamalarına ilişkin raporları görmezden geldiği ve bu uygulamaları kamuoyu önünde gerekçelendirdiği belirtildi.

Mahkeme ayrıca Plavsic’in, Bosnalı Sırp liderlerin suçları önleme ve failleri cezalandırma imkanı bulunmasına rağmen harekete geçmediklerinin farkında olduğunu kaydetti.

Plavsic, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının üçte ikisini tamamlayan Plavsic, 2009 yılında serbest bırakıldı.

Birleşmiş Milletler mahkemesi, Plavsic’in suçunu kabul etmesi ve sorumluluğunu üstlenmesinin Bosna Hersek ve bölgedeki uzlaşma sürecine katkı sağlayabileceğini değerlendirmişti.

DAYTON ANLAŞMASININ UYGULANMASINDA ROL OYNADI

Plavsic, savaşın sona ermesinin ardından 1995’te imzalanan Dayton Barış Anlaşması’nın uygulanması sürecinde de önemli rol oynadı.

Savaş sonrasında Sırp Cumhuriyeti’nin başkanı olarak görev yapan Plavsic’in, anlaşmanın uygulanmasını desteklediği biliniyordu.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da daha önce yaptığı açıklamada Plavsic’in, Dayton Anlaşması’na karşı çıkan çevrelere rağmen anlaşmanın uygulanmasını savunduğunu belirtmişti.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Plavsic’in ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı. RTRS’nin aktardığına göre Dodik, Plavsic’in yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunu belirterek devlet töreniyle uğurlanması gerektiğini savundu.