İnternet fenomeni kartal Jackie öldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yuvasından yapılan canlı yayınlarla dünya çapında tanınan kel kartal Jackie, yaklaşık üç haftalık tedavinin ardından hayatını kaybetti. Jackie, yalnızca bir internet fenomeni değil, California’da kel kartal nüfusunun yeniden toparlanmasının da sembollerinden biri haline gelmişti.

Los Angeles’ın doğusundaki San Bernardino Dağları’nda bulunan Big Bear Gölü çevresinde yaşayan Jackie ve partneri Shadow, yıllardır doğaseverler tarafından internet üzerinden takip ediliyordu.

Friends of Big Bear Valley adlı sivil toplum kuruluşunun 2015 yılında yuvalarına yerleştirdiği kamera sayesinde çiftin yumurtlama, kuluçka ve yavru yetiştirme süreçleri milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Jackie, 17 Temmuz’da iki başka kartalla yaşadığı düşünülen bir kavganın ardından yerde bulundu. Los Angeles County Parks bünyesindeki San Dimas Raptor Rescue ekibi tarafından kurtarılan Jackie'nin uçmakta zorlandığı ve sağlık durumunun iyi olmadığı belirlendi.

Jackie daha sonra tedavi edilmek üzere Ojai Raptor Center’a götürüldü.

Yapılan kontrollerde ciddi kansızlık ve böbreklerde iltihaplanma tespit edildi. Hastalığın kesin nedeni ise tedavi süresince belirlenemedi.

KAN NAKLİ VE OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANDI

Yaklaşık üç hafta boyunca yoğun bakımda tutulan Jackie’ye kan nakli yapıldı ve oksijen desteği verildi.

Bir süre sağlık durumunda iyileşme belirtileri görülse de kan değerlerinin yeniden düşmesi üzerine durumu ağırlaştı. Ojai Raptor Center, Jackie’nin 10 Ağustos Pazartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada, Jackie’nin ölümünün onu yıllardır takip eden binlerce kişiyi derinden etkileyeceği belirtilirken, bakım ekibinin de büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Jackie’nin kalıntıları California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi’ne teslim edildi.

Jackie’nin yıllar boyunca canlı yayınlara yansıyan görüntüleri büyük ilgi gördü.

Özellikle 2024 yılında Big Bear bölgesini etkileyen yoğun kar fırtınası sırasında yuvasının tamamen karla kaplanmasına rağmen yumurtalarının üzerinden yaklaşık iki buçuk gün boyunca kalkmaması, dünya çapında doğaseverlerin dikkatini çekmişti.

Jackie ile Shadow’un yuvasındaki başarılar kadar yumurtaların çıkmadığı veya yavruların kaybedildiği dönemler de canlı yayınlardan takip edildi.

Jackie aynı zamanda ABD’de kel kartalların yok olmanın eşiğinden dönmesinin sembollerinden biri olarak görülüyordu.

Kel kartallar, özellikle DDT adlı böcek ilacının yaygın kullanımı nedeniyle 20. yüzyılda ciddi biçimde azaldı. DDT’nin 1970’lerde yasaklanması ve koruma programlarının devreye alınmasının ardından türün nüfusu yeniden artmaya başladı ve kel kartal federal nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinden çıkarıldı.