İntihalle suçlanıyordu: Romanya'da bakan istifa etti

16 Aralık 2021 Perşembe, 10:42

Romanya'nın İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı Florin Roman, özgeçmişinde doğru olmayan bilgiler verdiği ve akademik bir yayından intihal yaptığı haberleri üzerine istifa etti. Ülkede yayın yapan Libertatea gazetesi, bakanın eğitim bilgileriyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirmişti.

Henüz kasım ayında kurulan hükümette görev alan Roman, birinci ayını tamamlamadan görevden ayrılmak zorunda kaldı. Roman, hakkında çıkan haberlerin Başbakan Nicolae Ciuca'yı etkilememesi için istifa kararı aldığını söyledi.

İnternette yayınladığı açıklamada Roman, “Her şeyin yanlış yorumlanması, sizin maddi hatalar yapmanız ve ilk günden itibaren linç edilmek çok fazla” ifadelerini kullandı.

YÜKSEK LİSANS TEZİNİN BİR BÖLÜMÜNDE İNTİHAL

Libertatea gazetesi, Roman'ın yüksek lisans tezinin bir bölümünde intihal yaptığını, ayrıca özgeçmişinde yer alan 2006 tarihli akademik bir yayının bulunamadığını bildirmişti.

Ayrıca Roman'ın okuduğu üniversite olarak yanlış bilgi verdiği de belirtilmişti.

İstifa eden bakan, iddiaları reddederek “Bunlar beni karalama kampanyasının bir parçası” dedi.

Daha önce de Romanya'daki üst düzey bazı isimlere intihal suçlaması yöneltilmişti. 2015-2017 arasında başbakanlık görevini yürüten Dacian Ciolos, Roman'ın istifasının doğru bir adım olduğunu söyleyerek, özgeçmişe dair uydurulmuş özelliklerin gerçekten liyakata sahip ve dürüst kişileri siyasetten uzaklaştırdığını kaydetti.

AB üyesi Romanya, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2020 Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde 180 ülke arasında 69. sırada yer alıyor.

Aynı listede, Türkiye ise 86. sırada.

-Sözcü