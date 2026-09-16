Irak Başbakanı'nın Kürt gazeteciye yanıtı gündem oldu: 'Sen Iraklısın...'

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi'nin Berlin'deki basın toplantısında Rudaw televizyonunun muhabiri Ala Şali ile yaşadığı diyalog dikkati çekti.

Şali, sorusunu yöneltmeden önce Arapça konuşamadığı için özür diledi. Zeydi ise gülümseyerek gazeteciye, “Hangi dili konuşursan konuş, sen Iraklısın” karşılığını verdi.

Irak Başbakanı'nın sözleri, gazetecinin konuştuğu dilden bağımsız olarak Iraklı kimliğine vurgu yaptığı şeklinde yorumlandı.

مراسلة رووداو آلا شالي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي: اعذرني على عدم التحدث باللغة العربية، فأنا أحاول تعلّمها.. والأخير يرد: "بأي لغة تتحدثين، أنتِ عراقية" pic.twitter.com/RNgEj24Osb — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 15, 2026

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin kısa diyaloğunu gösteren görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Bazı kullanıcılar Zeydi'nin gazeteciye verdiği yanıtı “profesyonel ve kendinden emin” olarak nitelendirdi.

Gazetecinin Arapça bilmemesi de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar Şali'nin yurt dışında yaşadığına dikkat çekerek, Arapçaya hakim olmamasının normal olduğunu savunurken, bazıları da gazeteciyi eleştirdi.

Olay, Zeydi'nin 15 Eylül 2026'da Berlin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaşandı. Fransa ve Almanya'yı kapsayan temaslar, Zeydi'nin başbakanlık görevini üstlenmesinden sonraki ilk Avrupa turu olma özelliğini taşıyor.

IRAK'TA KÜRTÇE VE ARAPÇA

Kürtler, Irak'ın başlıca etnik topluluklarından birini oluşturuyor. Kürt nüfusunun önemli bölümü ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda, özellikle Erbil, Duhok ve Süleymaniye'yi kapsayan bölgede yaşıyor.

Iraklı Kürtlerin büyük bölümü Kürtçe konuşurken, özellikle farklı toplulukların bir arada yaşadığı bölgelerde Arapça da yaygın olarak kullanılıyor.

Irak Anayasası ise Arapça ve Kürtçeyi ülkenin iki resmî dili olarak tanıyor. Irak Kürdistan Bölgesi, 2005 Anayasası kapsamında federal statüye sahip bulunuyor ve kendi parlamentosu, hükümeti ve yerel kurumlarıyla yönetiliyor. Egemenlik alanına giren bazı temel yetkiler ise federal hükümet tarafından yürütülüyor.

IRAK'TA DİL TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Zeydi'nin Kürt gazeteciye verdiği yanıt, Irak'ta dil ve kimlik tartışmalarının yeniden gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nde son dönemde belediye tarafından yapılan uygulamalarda, 'Kürtçe tabela' asmak şart olarak koşulmaya başlandı; asmayanlar ise ağır cezalarla karşılaştı. Erbil'de Kürtçe ibare bulunmayan işletmelerin tabelaları belediye ekipleri tarafından sökülürken, bu durum bölgede yaşayan Kürt olmayan nüfusun tepkisine yol açtı. Toplam nüfusu 2 milyon 517 bin 500 civarında olan Erbil vilayetinde, 400 binden fazla Irak Türkü yaşıyor.

Irak Anayasası Arapça ile Kürtçeyi ülkenin iki resmî dili olarak tanıyor. Bu iki gelişme, ülkede bir yandan 'Kürtçenin bölgesel kamusal görünürlüğünün güçlendirilmesi' adı altında yürütülen 'tabela savaşları', diğer yandan federal düzeyde ortak Irak kimliğinin öne çıkarılması şeklindeki iki farklı yaklaşımı aynı dönemde yeniden gündeme taşıdı.