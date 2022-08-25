Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne dava tehdidi

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:48

Irak'ın devlet petrol şirketi SOMO, yarı özerk Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde üretilen ham petrolün alıcılarına karşı yeni yasal işlem başlatacağı yönünde uyarıda bulundu.



Reuters'ın haberine göre, Irak petrol bakanlığının Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol gelirini kontrol altına almaya yönelik çabaları kapsamındaki son hamlesi oldu.

Irak federal yüksek mahkemesi Şubat ayında bölgedeki petrol ve doğalgaz sektörlerinin dayandığı düzenlemelerin anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Kürt Bölgesel Yönetimi ise kararı reddetmişti.

Enerji Bakanlığı'nın mektubunda, "Kürt bölgesinden yüklenen kargolar da dahil Irak'tan çıkan tüm yasadışı kargoların engellenmesi için katılımcı tüm taraflara karşı sert hukuki adımlar atılacaktır" denildi.

Mektupta, "Irak federal petrol bakanlığı ile iştirakı SOMO, SOMO'nun resmi onayı olmadan bilhassa Türkiye'nin Ceyhan Petrol Terminali'nden Irak petrolü yüklediği kanıtlanan kaçak ham petrol satıcı ve alıcılarına karşı tüm yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir" ifadesi yer aldı.

Kürt Bölgesel Yönetimi sorulara yanıt vermedi.

Irak Petrol Bakanlığı 2014 yılında da Kürt petrolünü taşıyan gemilerin yurtdışında yük indirmesini önlemeye yönelik hamlede bulunmuştu.

Irak hükümeti yüksek mahkemenin Şubat ayındaki kararını uygulamak için çeşitli girişimlerde bulunmuştu. Merkezi hükümet birçok petrol sahası işletmecisine karşı ticari davalar açmış ancak bunlar defalarca ertelenmişti. Hükümet ayrıca Kürt bölgesinden çekilmeyen saha hizmet şirketlerinin kara listeye alındığı bir düzenlemeyi devreye almıştı.