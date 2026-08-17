Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin evine İHA saldırısı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, başkent Erbil'in Pirmam ilçesinde kendisine ait özel bir ofis ile Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evinin İran'a ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının İran'a ait dronlarla gerçekleştirildiğinin belirlendiğini öne sürdü.

Mesrur Barzani, saldırıları kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün erken saatlerde, Kürdistan Terörle Mücadele Birimi'nin yürüttüğü soruşturmanın ardından özel ofisim ve Güvenlik ve İstihbarat Ajansı Başkanı'nın evi İran'a ait dron saldırılarının hedefi oldu.”

Saldırıların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu belirten Barzani, “Bu pervasız ve kabul edilemez saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Rudaw'da yer alan habere göre Barzani, saldırının bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Bu tehlikeli bir tırmanıştır ve Kürdistan Bölgesi'nin güvenlik ve istikrarına doğrudan bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA TALİMATI

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Barzani'nin konutuna yönelik saldırıyı kınadı ve IKBY Başkanı ile telefonda görüştü.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, saldırıların araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Irak merkezi hükümeti ile IKBY'nin güvenlik ve teknik birimlerinden oluşan ortak bir soruşturma ekibi kurulması talimatını verdi.

İRAN SAVAŞI IRAK'A SIÇRADI

Rudaw'da yer alan habere göre saldırı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın Irak üzerindeki etkilerinin giderek arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Çatışmaların başlamasından bu yana Irak'ta hem İran destekli Şii silahlı grupların hem de Kürt Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktalar saldırıların hedefi oldu.

Reuters'a göre özellikle İran destekli Şii grupları bünyesinde barındıran Haşdi Şabi'ye (Halk Seferberlik Güçleri) ait tesislerle, Kuzey Irak'taki Peşmerge noktalarına yönelik hava saldırılarında artış yaşandı.

Irak ordusu, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıların en azından bir bölümünden ABD ve İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Barzani'nin konutunu hedef alan İHA'nın kim tarafından gönderildiği ise henüz belirlenemedi. Bağdat yönetiminin başlattığı soruşturmanın saldırının arkasındaki aktörleri tespit etmeye odaklanacağı belirtildi.