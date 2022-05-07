Irak: Sincar'a 2 bin 500 polis konuşlanacak

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:28

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi danışmalarından Said Ceyaşi, geçtiğimiz günlerde Irak ordusu ve terör örgütü YBŞ arasında Sincar'da yaşanan çatışmalara değinerek, bölgenin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Rudaw'a demeç veren Said Ceyaşi, Irak ile IKBY arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesi çerçevesinde Sincar'da yeni bir döneme girildiğini, bölgeyi korumak için 2 bin 500 polis gücü oluşturulacağını söyledi.

'IRAK ORDUSU SİNCAR'A KONUŞLANDI'

Said Ceyaşi, terör örgütü YBŞ ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalara değinerek, “Bu çatışmalarda daha önce YBŞ'nin kontrolündeki, 10 ile 20 kontrol noktası Irak ordusunun eline geçti. Bazıları da kaldırıldı. Bahsettiğimiz yerler Sincar ilçe merkezini kapsamıyor. Bu durum Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesi temelinde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Ceyaşi, Sincar merkezinde Irak federal polisi ve asayişinin güvenliği sağlayacağını belirterek, “Irak ordusu, Sincar Anlaşması'nın hayata geçirilmesi çerçevesinde Sincar ve çevresinde konumlanıyor” diye konuştu.

'HAŞDİ ŞABİ ÖNEMLİ BİR KUVVET'

Said Ceyaşi, İran destekli Haşdi Şabi ile işbirliği halinde hareket edilmesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Onlar devlet kurumunun bir parçasıdır. Haşdi Şabi, Ninova Operasyon Odası’nın meşru bir parçası olarak, asayişi sağlamak amacıyla hükümet tarafından bölgeye gönderilmişlerdir. Resmi güçler dışında hiçbir gücün alternatif olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

'ORDU VE POLİS DIŞINDA HERHANGİ BİR GÜÇ BÖLGEDE KALAMAZ'

Said Ceyaşi, Sincar Anlaşması'nın sorumluluklarını belirterek, “Anlaşmanın maddeleri dışında, hiçbir güç güvenlik, idari ve inşa alanlarında adım atamaz. Anlaşmanın diğer bir maddesi de Irak ordusu ve polisi dışında hiçbir gücün Sincar'da kalmamasıdır. Bazı özel sebepler ile bölgede bulunan silahlı gruplar, Irak’ın egemenlik haklarına ve siyasi iradesine saygı göstermelidirler” dedi.

Ceyaşi, Sincar'da görev yapacak 2 bin 500 polis gücünün teşkil edilmesine yönelik Irak İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını tamamladığını, Maliye Bakanlığı'nın da bütçe ayırmasını beklediklerini kaydetti.

Ceşayi ayrıca, polis gücünün teşkil edilmesinin ardından Irak ordusunun kademeli bir şekilde Sincar'dan çekileceğini, bölgenin tamamen Sincar halkı ve orada yaşayan bileşenler tarafından idare edileceğini sözlerine ekledi.