Irak, Suriye ve Türkiye'ye insani yardım göndereceklerini duyurdu

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 01:27

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 01:27

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndereceklerini açıkladı.

Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin, Suriye ve Türkiye'ye bir "hava köprüsü" kurduğunu belirterek, "Irak, acil tıbbi malzeme, ilk yardım ve barınma malzemeleri ile ilaç ve yakıt içeren acil yardım göndermek üzere bugün hem Suriye'ye hem de Türkiye'ye bir hava köprüsü kurdu" dedi.

Muhammed Şiya es-Sudani, "Bu çabalar Irak'ın kardeş ve dost halklarla insani işbirliği ve insani felaketin mağdurlarıyla dayanışma konusundaki kararlılığıyla uyumludur" diye konuştu.

SURİYE'YE YARDIM

Irak Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Sudani'nin talimatıyla askeri nakliye uçaklarının Suriye'deki Şam Havaalanına ilk insani, tıbbi ve gıda yardımı sevkiyatını gönderdiğini bildirmişti.

Savunma Bakanlığı bunun "Türkiye ve Suriye'yi vuran deprem felaketinin ardından Suriye'nin yaşadığı krizin yükünü hafifletmek için" olduğunu duyurmuştu.