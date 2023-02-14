Irak, Türkiye'ye 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacak
Irak hükümeti, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt destteğinde bulunma kararı aldı.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlara yer verildi.
Petrol Bakanlığı'nın, deprem yardımı kapsamında Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 bin ton akaryakıt desteğinde bulunacağı belirtildi.
Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye'ye de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında bulunacak.
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