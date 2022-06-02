Iraklı vekilden IŞİD çıkışı: Saldırıların artmasında istihbarat zaafı var

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:19

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Ahmed Musevi, ülkedeki güvenlik durumu ve IŞİD'in artan saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahmed Musevi, son aylarda terör örgütü IŞİD'in Irak güçlerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını, bunda istihbarat zaafının da etkili olduğunu belirterek, güvenlik konusunda bazı adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Musevi, IŞİD'in son aylarda Kerkük, Selahaddin ve Diyala'daki saldırılarının arttığını kaydederek, "Bu saldırıların artmasında istihbarat zaafının etkili olduğu açık. Defalarca bu terör örgütüne karşı istihbarat çalışmalarının yoğunlaştığı ve hareket alanlarının kıskaç altına alındığını duyduk ancak bunlar (IŞİD) gruplar şeklinde hareket ederek kontrol noktalarında bulunan askerlere saldırıyor" ifadelerini kullandı.

'IŞİD, GECE SALDIRI YÖNTEMİNİ KULLANIYOR'

Ahmed Musevi, "IŞİD, Irak güçlerine karşı gece yarısı saldırı yöntemini kullanıyor" diyerek, güvenlik güçlerinin bulunduğu mevzilere "termal kameralar" gibi lojistik desteğin sağlanması ve örgüt mensuplarının hareketlerinin insansız hava araçlarıyla izlenmesi gerektiğini belirtti.

Musevi, Irak'taki bazı bölgelerde askeri güçlerin bulundurulmamasının "güvenlik boşluğu oluşturduğu" eleştirisinde bulunarak, "Güvenlik mekanizmasının siyasetten tamamen uzak tutulması lazım. Bu güçlere, özellikle sıcak bölgelerde hareket alanı açılmalı ki terörle mücadeleyi rahatça yapsınlar" diye konuştu.

IRAK'TAKİ IŞİD VARLIĞI

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.