Irak’ta çifte bombalı saldırı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 08:32

Güncelleme: 01.12.2023 - 08:33

Irak’ın Diyala kentine bağlı Mikdadiye ilçesinde seçim mitinginden dönen grubu hedef alan çifte bombalı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, saldırının mitingden dönen araç konvoyunu hedef aldığını ve patlamaların ardından konvoya ateş açıldığını aktardı.

Saldırıdaki can kaybının artmasından endişe edilirken, saldırının Beledruz ilçesinde yerel seçimler için yapılan mitingden dönen kişileri olduğu aktarıldı.