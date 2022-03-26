Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Irak Meclisi, yeterli sayı bulunmadığı gerekçesiyle bugün yapılmayan cumhurbaşkanlığı seçimini çarşamba gününe ertelediklerini duyurdu.
Irak’ta bugün yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, seçimin çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu. Yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimi, toplam 329 sandalyeli mecliste 202 milletvekilinin hazır bulunmasına rağmen, yeterli sayıya ulaşılamadığı için yapılmadı.
Yasaya göre cumhurbaşkanı seçiminin yapılabilmesi için 329 sandalyeli meclis üyelerinin en az 220 üyesinin hazır bulunması gerekiyor.
Irak’ta 2006 yılında yapılan ilk seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı, Kürtler, Meclis Başkanlığı Sünniler ve Başbakanlık Şiiler arasında paylaşılıyor.
Video Haberler
- Büyükada’da tarihi otelde yangın paniği
- Yerde yatan yaralı atı belediye kurtardı
- Maden ocağındaki göçükte bir işçi hayatını kaybetti
- Annesi tarafından bıçaklanan çocuk yaralandı
- İngiliz Bakandan 'nazi' sorusuna skandal yanıt
- Marmaray'da maske tartışması
- Bilim Kurulu üyesinden umutlandıran açıklama
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
En Çok Okunan Haberler
- Yıldız Tilbe hakkında bir suç duyurusu daha
- Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
- Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu!
- Kiev'de sokağa çıkma yasağı uzatıldı
- Bakan Kurum hayat pahalılığının 'nedenini' buldu
- Balıkçılığı mayın korkusu vurdu
- Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
- Arjantinli oyuncudan veda!
- Resmen açıklandı... Göztepe'de yol ayrımı!
- Galatasaray'da Gomis tepkisi!