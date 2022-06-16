Irak'ta IŞİD'e geniş çaplı operasyon: 4 terörist öldürüldü

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:21

Irak güvenlik güçlerinin Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattığı açıklandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde saldırılarını artıran terör örgütü IŞİD'e yönelik Kerkük, Musul ve Diyala kentlerinin kırsallarında başlatılan operasyonlarda 4 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Kerkük'e bağlı Sergaran beldesi yakınlarında düzenlenen operasyonda 3 IŞİD mensubunun öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Musul kentinin Mahmur Dağı yakınındaki operasyonda da 1 IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda örgüte ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, çok sayıda otomatik silah, gece görüşlü 4 dürbün, saldırılarda kullanılmaya hazır patlayıcı maddeler, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Diyala kenti kırsalında sahte kontrol noktası kuran teröristlere yönelik operasyonda 4 kişinin yakalandığı, ele geçirilen teröristler hakkında daha önce tutuklama kararı olduğu bildirildi.