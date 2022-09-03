Irak'ta Türkmen Cephesi üyesine bombalı saldırı girişiminde bulunuldu
Irak Türkmen Cephesi (ITC) üyesi Necmettin Veli Abdullah'a bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) üyesi Necmettin Veli Abdullah, Süleymaniye'de aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaralandı.
ITC Başkanı Hasan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah ITC Süleymaniye bürosunun bir üyesinin aracına bomba konulmuştur. Bu terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve canilerin adaletin önüne çıkarılması için bölgesel yönetimi (IKBY) bir an önce soruşturma başlatmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Turan, kentte bulunan ITC üyeleri için ayrıca güvenlik önlemleri alınmasını istedi.
ITC Süleymaniye bürosu üyesi Abdullah, evinin önünde park halindeki aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki bacağından yaralandı. Abdullah, hastanede tedavi altına alındı.
Süleymaniye merkezli IKBY yönetiminden ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- Yılmaz ve Kaygılaroğlu sahne önünde döktürdü
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Benzin ve motorine yeni zam yolda!
- 'Saray'a uygun yöntemlerle iletiyor'
- SPK'de rüşvetin tarifesini yazdılar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
- AKP 'siyasi yük' dedi, mesafe koydu
- Kurtulmuş'tan 'Gülşen' açıklaması