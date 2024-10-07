Irak'tan Batılı ülkelere uyarı: Bölge tehlikeli bir aşamanın eşiğinde

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:15

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:15

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ve AB ülkelerine mesaj verdiği yazılı açıklama yaptı.

Irak'ın daha önce İsrail'in savaşı yaymaya çalışmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Sudani, Gazze savaşının üzerinden geçen 1 yılın sonunda çatışmanın Lübnan'a yayılarak tüm bölgeye yönelik tehdit oluşturmaya başladığını ifade etti.

Sudani, "Bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler ışığında, başta ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dostlarımıza, bölgeyi ve dünyayı kalıcı savaşlara sürükleyecek, küresel ekonomiyi sarsacak ve kalkınmayı sekteye uğratacak tehlikeli bir aşamanın eşiğinde olduğumuzu söylüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması ve savaşın sona ermesi için çalışılması çağrısına övgüde bulunan Sudani, Macron'un bu pozisyonunun, bölgenin içinde bulunduğu tehlikenin farkında olmasından kaynaklandığına işaret etti.

Irak'ı bu gerilimin etkilerinden korumak için çok çalıştıklarını ve bunu başardıklarını kaydeden Sudani, "Mevcut aşamada, sivillerin hedef alınmasının durdurulması ve bölgenin, kazananı olmayacak bir savaştan kurtarılması birinci öncelik olmalıdır" ifadesini kullandı.

Sudani, Irak'ın, dost ve kardeş ülkelerle bölgenin ve dünyanın güvenliğini etkileyen çatışmanın yayılmasının önlenmesi ve sükunetin sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.