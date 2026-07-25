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İran: 15 günde 11 ABD savaş uçağı ve 17 İHA'yı imha ettik

İran: 15 günde 11 ABD savaş uçağı ve 17 İHA'yı imha ettik

25.07.2026 20:37:00
Güncellenme:
AA
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İran: 15 günde 11 ABD savaş uçağı ve 17 İHA'yı imha ettik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, son 15 günde bölgedeki ABD üslerinde bulunan 11 savaş uçağı ile 17 insansız hava aracını imha ettiklerini öne sürdü.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, 15 günlük süreçte bölgedeki üslerde bulunan 11 ABD savaş uçağını ve 17 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini bildirdi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına açıklama yapan Muhibbi, ABD ordusuna verilen hasara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, bölgedeki üslerde bulunan ABD’ye ait 8 yakıt ikmal uçağı, 1 adet F-15 savaş uçağı, 1 adet C-17 nakliye uçağı, 1 adet P-8 keşif uçağı ve 17 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini söyledi.

İlgili Konular: #ABD #İran