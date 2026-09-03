İran'a açtığı savaş sandığa yansıdı: Trump'a yönelik destek yüzde 40’tan yüzde 33’e geriledi

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar yeniden hız kazanırken, Washington yönetiminin stratejisinde Kongre ara seçimlerinin belirleyici hale geldiği ileri sürüldü.

Reuters’a konuşan, üçü Beyaz Saray yetkilisi dört kaynağa göre, Başkan Donald Trump’ın üst düzey danışmanları, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki dar çoğunluğunu korumaya çalışacağı 3 Kasım seçimleri öncesinde savaşın genişlemesini önlemeye çalışıyor.

Yönetimin kısa vadeli planında askeri operasyonları genişletmek yerine İran üzerindeki ekonomik baskının artırılması öne çıkıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, “İran üzerindeki baskıyı sürdürüyoruz... ancak kasım önceliğimiz” dedi.

İRAN SAVAŞI SANDIĞA YANSIDI

Beyaz Saray’daki hesapların arkasında Amerikan kamuoyundaki değişim de bulunuyor.

Ağustos sonunda yapılan Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 31’i İran savaşını desteklerken yaklaşık yüzde 63’ü karşı çıkıyor. Savaşın başlamasından bu yana Trump’a yönelik desteğin de yüzde 40’tan yüzde 33’e gerilediği belirtildi.

Reuters’a konuşan yetkililere göre Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çatışmanın kasım ayına kadar sınırlı tutulmasını savunan isimler arasında.

MÜHİMMAT STOKLARI DA ETKİLİ

Operasyonların hızının düşürülmesi ABD ordusuna mühimmat stoklarını yenilemek için zaman da kazandırabilir.

Reuters daha önce Amerikan kuvvetlerinin bazı hassas güdümlü füze türlerindeki stoklarının 'neredeyse tamamını' kullandığını bildirmişti. Washington Post ise askeri yetkililerin, savaşın uzamasının ABD ordusunun diğer bölgelerdeki hazırlığını etkileyebileceği konusunda Savunma Bakanı Pete Hegseth’i uyardığını aktarmıştı.

İRAN EKONOMİSİNE BASKI ARTIYOR

Washington, askeri operasyonları genişletmek yerine yaptırımlar ve deniz ablukası yoluyla İran ekonomisi üzerindeki baskıyı artırıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetimini destekleyen kuruluşların ve Tahran’a para aktaran kanalların hedef alınacağını belirterek İran ekonomisinin çökmesinin 'zaman meselesi' olduğunu savundu.

Ancak bu stratejinin önündeki en önemli engellerden biri Çin’in İran’ı ekonomik olarak tecrit etme kampanyasına katılmaması. Ekonomik baskının Tahran’ı yeni askeri karşılıklara yöneltmesi de Washington’ın seçimlere kadar korumaya çalıştığı dengeyi bozabilir.

"YENİDEN SALDIRMAYA HAZIRIZ"

Beyaz Saray içerisinde çatışmayı sınırlama arayışı sürerken Trump ise askeri seçeneğin masada olduğunu açıkça ortaya koydu.

ABD Başkanı gazetecilere, “İran’a karşı yeni bir saldırı düzenlemeye hazırız” dedi. İran’ın mayın döşeme kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığını ve ABD’nin bunu imha ettiğini savunan Trump, Tahran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Trump ayrıca ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı kontrol ettiğini ileri sürdü.

HÜRMÜZ'DE SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

ABD güçleri yaklaşık bir aylık görece sakinliğin ardından İran’ın Lark Adası’ndaki iki füze fırlatma platformunu vurdu. İran ise Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri yönüne füzeler fırlattı.

ABD daha sonra Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini yeniden vururken, İran Devrim Muhafızları; Bahreyn, Ürdün, Kuveyt ve Irak’taki Amerikan unsurlarını hedef aldığını açıkladı.

Trump, İran’ın saldırılara karşılık vermesi halinde Tahran’ı “çok daha sert ve güçlü” bir saldırıyla tehdit etti.

SEÇİM SONRASI PLANLAMA

Reuters’ın kaynaklarına göre, 3 Kasım seçimlerinin ardından ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarını genişletmesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu yönde henüz kesin bir karar alınmış değil.

Washington’ın önümüzdeki haftalardaki stratejisi, İran üzerindeki ekonomik ve askeri baskıyı sürdürürken çatışmanın seçimlerden önce geniş çaplı bir savaşa dönüşmesini engellemek üzerine kuruluyor.