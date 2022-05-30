İran: Alıkonan Yunan tankerlerindeki mürettebat gözaltına alınmadı ve sağlık durumları iyi
İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Körfez'de el koyduğu iki Yunan petrol tankerinin mürettebatının gözaltına alınmadığını ve sağlık durumlarının tamamen iyi olduğunu açıkladı.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın Pazar günkü haberinde yer verdiği açıklamada, iki tankerin denizcilik ihlalleri nedeniyle alıkonulduğu, konunun mevcut delil ve belgelere dayanılarak soruşturulmakta olduğu belirtildi.
Aynı açıklamada, soruşturmaların tamamlanması ve gerekli delillerin toplanmasının ardından gerekli adli tedbirlerin alınacağı güvencesi verildi.
Xinhua'nın İran makamlarından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, gemilerdeki tüm mürettebat uluslararası hukuka uygun olarak korunuyor.
Yunanistan'ın Rusya tarafından işletilen bir gemiye karasularında alıkoymasından ve ardından da gemideki İran'a ait ham petrole ABD tarafından el konulmasından birkaç gün sonra Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma günü Körfez'de iki Yunan petrol tankerine el koymuştu.
Günün erken saatlerinde, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı Nur Haber sitesi, İran'ın bu tankere el konulması nedeniyle Yunanistan'a karşı "cezai işlem" uygulayacağını bildirdi.
İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı'nın Çarşamba günü yayınladığı yazılı açıklamada, ABD'nin Yunanistan karasularındaki gemide bulunan İran petrol kargosuna el koyması, "uluslararası standartları ihlal eden bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi.
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