İran: Bağdat'ın güvenliği Tahran'ın güvenliğidir

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:36

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Nasır Kenani, Irak’taki son gelişmelere ilişkin konuşarak, "Gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Diyaloğu Irak içerisindeki sorunların çözümü için en iyi yol olarak görüyoruz” dedi. Irak’ta istikrar ve güvenliğin İran için önemli olduğuna vurgu yapan Kenani, “Irak bizim önemli bir komşu ülkemizdir. Doğal olarak Irak’taki gelişmeleri hassasiyet ve dikkatle izliyoruz. Her zaman Irak’ın istikrarı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Tahran, bu ülkenin güvenliğini İran ile bölgenin güvenliği olarak görmüştür” açıklamasını yaptı.

'YENİ MÜZAKERE TURUNA TANIK OLABİLİRİZ'

Kenani, ABD ile nükleer müzakereler hakkında da bilgi vererek, ABD tarafından nükleer anlaşmaya ilişkin yeni teklifin değerlendirildiğini söyledi.

Kenani ayrıca, “Yakın gelecekte yeni görüşmelerin zamanı konusunda bir sonuca varılabilir ve muhtemelen yeni bir müzakere turuna tanık olabiliriz. Bu tamamen karşı tarafın özellikle de ABD’nin iradesine bağlı” dedi.