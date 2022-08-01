İran: Bağdat'ın güvenliği Tahran'ın güvenliğidir
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Irak’ta yaşanan hükümet krizi ve gösterileri yakından takip ettiklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Nasır Kenani, Irak’taki son gelişmelere ilişkin konuşarak, "Gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Diyaloğu Irak içerisindeki sorunların çözümü için en iyi yol olarak görüyoruz” dedi. Irak’ta istikrar ve güvenliğin İran için önemli olduğuna vurgu yapan Kenani, “Irak bizim önemli bir komşu ülkemizdir. Doğal olarak Irak’taki gelişmeleri hassasiyet ve dikkatle izliyoruz. Her zaman Irak’ın istikrarı ve güvenliğinin önemine vurgu yapan Tahran, bu ülkenin güvenliğini İran ile bölgenin güvenliği olarak görmüştür” açıklamasını yaptı.
'YENİ MÜZAKERE TURUNA TANIK OLABİLİRİZ'
Kenani, ABD ile nükleer müzakereler hakkında da bilgi vererek, ABD tarafından nükleer anlaşmaya ilişkin yeni teklifin değerlendirildiğini söyledi.
Kenani ayrıca, “Yakın gelecekte yeni görüşmelerin zamanı konusunda bir sonuca varılabilir ve muhtemelen yeni bir müzakere turuna tanık olabiliriz. Bu tamamen karşı tarafın özellikle de ABD’nin iradesine bağlı” dedi.
Video Haberler
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri
- Faciadan dönüldü: Bursa'da 'otobüs' yangını!
- Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
- Şişli'de çantadan para ve cüzdan çalan şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması