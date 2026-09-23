İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Trump'a: 'Zorbalık direnişi daha da güçlendirecek, asla diz çökmeyeceğiz'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 81’nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dün ülkesini yeni saldırılarla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi.

Pezeşkiyan, ABD Başkanı'na "Trump şunu bilmelidir ki İran halkının yaptırımlar, artan baskılar ve giderek yoğunlaşan zorbalık karşısındaki direnişi yalnızca daha da güçlenecektir. Biz asla başımızı eğmeyecek, asla diz çökmeyeceğiz" diye seslendi.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına işaret eden Pezeşkiyan “İsrail Gazze’de 80 binden fazla masumu öldürürken, binlerce kişiyi de evlerinden ayırdı. Bu konumda biz mi terörist oluyoruz? Hiçbir hukuk maddesine uymamaktadırlar. Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz. Asla diz çökmedik ve boyun eğmedik. Üniversitelerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, altyapı sistemlerimizi hedef aldılar bunların hepsi uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

"BİZ Mİ TERÖRİST OLUYORUZ?"

Pezeşkiyan sözlerine şu şekilde devam etti:

ABD Başkanı Donald Trump bizi terörizmin sponsoru ilan etti ancak biz terörün mağduruyuz. Liderimizin yasal çerçeve olmadan suikaste uğradığı İran'dan geliyorum. Okul çocuklarının öldürüldüğü İran'dan geliyorum. ABD ve İsrail füzeleriyle öldürüldü bu masum çocuklar. Spor salonunda oyun oynayan çocuklar, ABD tarafından hedef alındılar. Masum çocuklar, erkeklerimiz, kadınlarımız katledildi. Bizler terörist ilan ediliyoruz ancak terörün madğuruyuz. Ülkemizi hedef alan korkak saldırılar karşısında kendimizi koruduk.

Halkımız, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı durdu. Üniversitelerimizi, hastanelerimizi, okullarımızıü hedef aldılar ve hepsi de uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti. İsmail Haniye, ben göreve başladığım gün suikaste uğradı. Gazze'de 80 binden fazla insan vahşice katlettiler. Ellerindeki son teknoloji ile soykırım işlediler. Biz mi terörist oluyoruz? Soykırımı onlar işliyor, biz 'terörist' oluyoruz. Hukukun hiç bir kısmına uymayan onlar. Biz de yanıt verdik. Kendini savunmaya imkanı olmayan insanlar bugün yerle bir edilir. Güçlüler, insanlığı düşünmek yerine yıkımı yaratıyorlar. Bizi terörist ilan ediyorlar. İran onlarca yıldır hiç bir ülkeye saldırmamışken istikrarsızlığın kaynağı olarak gösteriliyor. Seçtiğimiz yol, kendimizi savunmak için güce ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

"İŞGAL DEVAM EDERKEN BARIŞTAN BAHSEDEMEYİZ"

Biz kimseyi silahlarla tehdit etmiyoruz. Aradığımız şey işbirliği. İsrail ve Amerika tarafından silahlandırılmış, eğitilmiş gruplar halkları tehdit ediyor. Bizim halkımız her gece sokakta ki onlar gücümüzün temini. Biz gücümüzü hakimiyet için değil halkımızın güvenliği için istiyoruz. Barış, savaş sahasında gelmeyecek. İran'daki halkın güvenlik taahütlerini vermeliler. Öyle bir bölgedeyiz ki savaşın sınır tanımadığı ülkelere taştığı bir bölge. Biz, komşularımızla sorun istemiyoruz. Güçlü komşular istiyoruz. Füzelerini ve askeri teknolojilerini bölgede istikrarsızlık yaratmak için kullanıyorlar. Bu savaşın genişlemesi güvenlik ile sonuçlanmayacak. Aynı şekilde Gazze de uluslararası toplumun vicdanında yara olarak kalmaya devam ediyor. Gazze'de ve Filistin'de işgal sürerken barıştan bahsedemeyiz. Gazze, durmak bilmeyen korkunç felaketlere rağmen mukavemetini gösterdi. İşgal sürdükçe de direniş devam edecek.

"İSRAİL'İN ELİNDEKİ NÜKLEER SİLAHLAR DENETLENMİYOR"

Ama şunu bilmesiniz ki İran hiç bir zaman savaş başlatmadı ancak pes de etmeyecek. Bu savaş bize diretildi. Savaştan kormuyoruz. Biz vatanımızı savunuyoruz. Bu toplantının konusu karşılıklı güven ancak sadece kelimeler ile tesis edilemez. Atom ve nükleer silahlar, İsrail'in elinde ama bunu denetleyenler İran'a gelmek istiyor. İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insanı katletti. İran müzakere masasındayken bombalanmaya devam etti. İsrail denetlenmiyor, İsrail öldürüyor ama İran'a yaptırım uygulanıyor. Biz özel muamele değil eşit haklar istiyoruz. İran bu gururlu tarihinde şu dersi çıkardı; Gücü olmayan bir dünya tehlikeli, sadece zorbaların dilini konuşan dünya ise güvensizlik yaratır. Sadece güçlünün ve zorbanın hakim olduğu dönemlere dönmemeliyiz.

Terörizmin siyaset ve müzakerelerin yerine geçtiği dünyaya geri dönmemeliyiz. Dünyaya davette bulunuyoruz. Zayıflıktan değil hoşgörümüze dayanarak davette bulunuyoruz. Ya birlikte güveni inşa ederiz ya da güvensizlik içinde hep beraber yaşarız. Her halkın kendi kaderini tayin ettiği bir gelecek istiyoruz. Bir barış tüm halkları kapsamıyor ise barış değildir. Bay Trump ve diğer zorbalar tarafından anlaşılmalıdır, İran boyun eğmeyecek!"