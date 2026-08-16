İran'da ABD askeri yakalayan ya da öldürene 30 bin dolar ödül

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran'da "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, ülkesinin topraklarına yönelik olası bir ABD saldırısına ilişkin konuştu.

Mehr haber ajansının aktardığına göre Habibullah Hatemi, saldırı durumunda "halkın katılımı ve finansmanıyla" bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade etti.

Hatemi "Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır" dedi.

İranlı komutan, kadınlara verilecek ödülün söz konusu rakamın iki katı olacağını kaydetti.