Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran'da ABD askeri yakalayan ya da öldürene 30 bin dolar ödül

İran'da ABD askeri yakalayan ya da öldürene 30 bin dolar ödül

16.08.2026 15:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İran'da ABD askeri yakalayan ya da öldürene 30 bin dolar ödül

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran topraklarına saldıran ABD'li bir askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Habibullah Hatemi, İran'da "Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen törende, ülkesinin topraklarına yönelik olası bir ABD saldırısına ilişkin konuştu.

Mehr haber ajansının aktardığına göre Habibullah Hatemi, saldırı durumunda "halkın katılımı ve finansmanıyla" bir uygulamayı hayata geçireceklerini ifade etti.

Hatemi "Bir İran vatandaşı topraklarımıza saldıran ABD askerini yakalar veya öldürebilirse, İran halkı adına 30 bin dolar ödül alacaktır" dedi.

İranlı komutan, kadınlara verilecek ödülün söz konusu rakamın iki katı olacağını kaydetti.

İlgili Konular: #İran Devrim Muhafızları Ordusu #ABD askeri

İlgili Haberler

Emperyalizmle ittifaka övgü (!)
Emperyalizmle ittifaka övgü (!) Değerli okurlarım, bugün benim “Övgü” serisine bir yeni yazı daha ekliyorum.
Emperyalizmin ahlakı
Emperyalizmin ahlakı Tüm dünyada emperyalizmin süslerle gizlediği kokuşmuş ahlakının açığa çıkışı yaşanıyor.
Emperyalizm ve ‘İmamoğlu-Özel ikilisi’nin şansı-5
Emperyalizm ve ‘İmamoğlu-Özel ikilisi’nin şansı-5 4-6 Kasım 2023 tarihindeki Kurultay’da, Kılıçdaroğlu’nun yerine Özel’in seçilmesi, siyasal veya ideolojik bir ayrışmadan kaynaklanmıyordu.