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İran’da çatışma: Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi öldürüldü

İran’da çatışma: Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi öldürüldü

24.09.2026 00:32:00
Güncellenme:
AA
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İran’da çatışma: Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi öldürüldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Hüseyin Zarifi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
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İran'ın güneydoğusunda güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Tuğgeneral Hüseyin Zarifi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine bağlı Kudüs Karargahı'nın açıklamasında, Şehid Seccad Seravan Operasyonel Karargah Komutanı Tuğgeneral Zarifi'nin "düşmanın paralı teröristlerine karşı operasyon sırasında hayatını kaybettiği" belirtildi.

Komutanın yaşamını yitirdiği operasyonun​​​​​​​ ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmezken son günlerde bölgeden güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma haberleri geliyordu. Bölgede "Ceyşul Adl" denilen örgütün silahlı faaliyet gösterdiği biliniyor.

İranlı komutanın cenaze töreninin 25 Eylül'de Sistan ve Beluçistan eyaletinin Seravan kentinde düzenleneceği aktarıldı.

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