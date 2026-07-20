İran’da din adamı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İran’ın güneydoğusundaki Mircave kentinde cuma namazı imamlığı yapan Sünni din adamı Mevlevi Muhammed Enver Rigi, kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısında yaşamını yitirdi.

İran devlet medyasının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre saldırı, Pakistan sınırına yakın Sistan-Belucistan eyaletindeki Mircave kentinde meydana geldi.

Kentte imam olarak görev yapan Mevlevi Muhammed Enver Rigi, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Rigi, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, saldırının faillerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölge halkına sakin kalma çağrısında bulunan yetkililer, saldırının eyalette güvenliği zayıflatmayı ve mezhepsel ayrılıkları körüklemeyi amaçladığını savundu.

İran’ın en yoksul bölgelerinden biri olan Sistan-Belucistan’da yoğun bir Sünni Beluç nüfusu yaşıyor.

Eyalette uzun süredir silahlı gruplar ile İran güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Bölgede, Tahran yönetimiyle bağlantılı kişi ve kurumlar da zaman zaman saldırıların hedefi oluyor.