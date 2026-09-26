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İran'da feci otobüs kazası: 11 ölü, 24 yaralı!

İran'da feci otobüs kazası: 11 ölü, 24 yaralı!

26.09.2026 13:06:00
Güncellenme:
DHA
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İran'da feci otobüs kazası: 11 ölü, 24 yaralı!

İran'ın Markazi eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Trafik polisi ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu belirlendi.
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İran'ın Markazi eyaletinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

 

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre kaza, ülkenin orta kesiminde bulunan Markazi eyaletindeki Saveh-Hamedan otoyolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı.

Eyalet trafik polis birimleri tarafından yapılan incelemelerde, kazaya sürücünün yorgunluğu ve uykusuzluğunun neden olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından otobüsün gidiş güzergahına ve varış noktasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü aktarıldı.