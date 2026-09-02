İran’da kalabalığa araç daldı: 4 ölü, 10’dan fazla yaralı

İran’ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde gece saatlerinde hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu bir kalabalığa otomobil çarptı.

İran medyasının aktardığına göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi yaralandı.

Noor News’in Razavi Horasan Eyaleti Trafik Polisi Başkanı Mohsen Mousa-Abadi’ye dayandırdığı habere göre, yüksek hızla seyreden otomobil önce başka bir araçla çarpıştı.

Kontrolden çıkan araç, güvenlik bariyerleri ve trafik levhalarına çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı.

Sürücünün olayın ardından gözaltına alındığı bildirildi.

İran yargısına bağlı Mizan haber ajansına konuşan bir trafik polisi yetkilisi, sürücünün yaklaşık 35 yaşında olduğunu ve sağlık kısıtlamaları nedeniyle koşullu sürücü belgesine sahip bulunduğunu belirtti.

Yetkili, sürücünün sol gözünün görmediğini ve yalnızca sağ gözüyle araç kullandığını söyledi.

Mizan, ilk incelemelere göre olayın kasıtlı olmadığını ve herhangi bir güvenlik bağlantısının bulunmadığını aktardı.