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İran’da kritik görüşme: Hamaney ile Pezeşkiyan bir araya geldi

İran’da kritik görüşme: Hamaney ile Pezeşkiyan bir araya geldi

9.08.2026 15:17:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İran’da kritik görüşme: Hamaney ile Pezeşkiyan bir araya geldi

İran medyası, dini lider Ayetullah Mücteba Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede halkın geçim sorunları, devam eden savaş, askeri gelişmeler, ülkenin geleceği ve yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler ele alındı.
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İran medyasına göre Ayetullah Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin, Pezeşkiyan’ın görevdeki üçüncü yılına başlaması dolayısıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

İran devlet televizyonu Press TV, görüşmede ülkenin iç ve dış gündemine ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığını aktardı.

Görüşmede İran halkının geçim koşulları ve ekonomik ihtiyaçları değerlendirildi. Ayrıca ülkenin geleceğine ilişkin beklentiler ile yabancı ülkelerle yürütülen ekonomik ilişkiler de ele alındı.

Press TV’nin haberine göre taraflar, devam eden savaş ve askeri gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede İran’ın önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar ve bölgesel gelişmelerin ülkeye olası etkilerinin de değerlendirildiği belirtildi.

İlgili Konular: #İran #Mesud Pezeşkiyan