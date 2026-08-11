İran’da Mücteba Hamaney bilmecesi: Yeni görüntüler yayımlanacak

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumuna ilişkin spekülasyonları artırdı.

Hamaney, babası Ali Hamaney’in 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in Tahran’a yönelik saldırılarının ilk dalgasında öldürülmesinin ardından mart ayında dini lider seçilmişti.

O tarihten bu yana kamuoyu önünde görülmemesi, Hamaney’in babasının öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı, hareket kabiliyetini kaybettiği hatta hayatını kaybettiği yönünde çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

İranlı yetkililer ise bu iddiaları reddederek Hamaney’in siyasi ve askeri karar alma süreçlerine katılmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

“HALKIN ARASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANACAK”

İran’ın Mehr Haber Ajansı’na konuşan Besic teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi, Hamaney’in yeni görüntülerinin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Kureyşi, Hamaney’in halkın arasında, sokaklarda ve mahallelerde bulunduğunu gösteren görüntülerin yanı sıra Silahlı Kuvvetler komutanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelere ait kayıtların da yayımlanacağını belirtti.

Kureyşi, söz konusu görüntülerin Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt olacağını savundu.

İranlı yetkili ayrıca halka “düşmanın devrimci güçler ve dini kesimler arasında ayrılık yaratma girişimlerine karşı dikkatli olma” çağrısında bulundu.

12 SANİYELİK VİDEO TARTIŞMAYI BİTİRMEDİ

İran medyası pazar günü Hamaney’e ait olduğu belirtilen, tarihi açıklanmayan 12 saniyelik bir video yayımladı.

Görüntülerde Hamaney’in bir grup yetkiliyle birlikte oturduğu görüldü. Ancak videonun ne zaman kaydedildiğine ilişkin bilgi paylaşılmaması tartışmaları sona erdirmedi.

İran dışındaki bazı medya kuruluşları görüntünün savaş başlamadan önce kaydedilmiş olabileceğini öne sürdü.

Hamaney’in kamuoyu önüne çıkmamasının güvenlik gerekçelerinden kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor.

ABD ve İsrail, savaş sırasında İran’ın siyasi ve askeri yönetimindeki çok sayıda üst düzey ismi hedef alan saldırılar düzenledi. İran’ın önde gelen güvenlik yetkililerinden Ali Laricani de 17 Mart’ta düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Bu nedenle İran yönetiminin Hamaney’in konumunu ve hareketlerini güvenlik gerekçesiyle gizli tutuyor olabileceği belirtiliyor.