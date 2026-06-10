İran’da patlama sesleri… CENTCOM duyurdu: ‘Başkomutan’ın talimatıyla öz savunma saldırıları başladı’

İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında ve İran'ın liman kenti Sirik'te patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri Başkomutan'ın talimatıyla, dün bir ABD Ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları başlattı. Görev, haksız İran saldırganlığına orantılı bir yanıttır" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen ABD ordusuna ait bir savaş helikopterini düşürdüğünü açıklamış ve "ABD karşılık vermek zorunda" demişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin İran’a yönelik saldırı düzenlemek zorunda olduğuna yönelik açıklamasının ardından, "Biz diplomasi dilini tercih ederiz, ancak diğer dilleri çok daha akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeceğiz" dedi.